رئيس برلمان كوت ديفوار يستقبل شريف الجبلي.. و يشيد بالإنجازات والمشروعات القومية بمصر

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استقبل القائم بأعمال رئيس مجلس نواب كوت ديفوار Adama Bictogo، اليوم، شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب المصري، بمقر البرلمان الإيفواري.

دوت الخليج

وعقد الجانبان اجتماعا بحضور Fomoussa Coulibaly، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وعدد من أعضاء اللجنة وممثلي البرلمان الإيفواري في البرلمان الأفريقي، والسفير الدكتور وائل بدوي، سفير جمهورية مصر العربية في كوت ديفوار.

ومن جانبه، أكد شريف الجبلي، علي الأولوية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وتناول سيادته سبل دعم وتطوير العلاقات بين مجلسي النواب المصري والإيفواري.

وتم تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين مصر وكوت ديفوار.

كما بحث الجبلي، مع القائم بأعمال رئيس مجلس نواب كوت ديفوار إمكانية إقامة جمعية صداقة برلمانية مصرية–إيفوارية في ظل حالة الزخم الإيجابي التي تشهدها العلاقات بين البلدين، وفي ضوء العلاقات المتميزة بين السيد رئيس الجمهورية والرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار.

رئيس برلمان كوت ديفوار يستقبل شريف الجبلي

وعرض رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، الإنجازات التي حققتها مصر في مختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك مشروعات البنية الأساسية الضخمة ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

و رحب القائم بأعمال رئيس مجلس نواب كوت ديفوار، بزيارة شريف الجبلي لكوت ديفوار لتوطيد العلاقات البرلمانية بين البلدين، ولتنسيق المواقف بين مجلسي النواب الإيفواري والمصري في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، دعماً لمواقف البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد بالإنجازات التي حققتها مصر في عدد من المجالات، وخاصة في مجال البنية الأساسية، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين. وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على استئناف تبادل الزيارات بين البرلمانين.