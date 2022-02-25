/681611/وزيرا-التعليم-العالى-والاتصالات-يشهدان-توقيع-بروتوكول-تعاون-لإنشاء-مركز-إبداع-مصر-الرقمية-بجامعة-طنطا

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة طنطا بحضور د. محمود ذكى رئيس الجامعة؛ بهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية (Creativa) بجامعة طنطا لتنمية مهارات الشباب من طلبة وخريجى الجامعة والمنطقة المجاورة، وتأهيلهم لمُتطلبات سوق العمل المحلى والدولى فى مجال تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.

دوت الخليج

وأشاد عبدالغفار، بتوقيع البروتوكول الذى يأتى استكمالاً للتعاون المشترك بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعات المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف إنشاء مراكز الإبداع الرقمى بالجامعات المصرية، والتى تُساهم بشكل مباشر فى نشر الوعى بين طلاب الجامعات بتطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخصصاتها، وإكسابهم المهارات المطلوبة فى هذا المجال، وتأهيل الكوادر المُتخصصة فى مجال التحول الرقمى بما يتناسب مع مُتطلبات سوق العمل فى تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال؛ مشيدًا باختيار جامعة طنطا التى تتوسط إقليم الدلتا وتخدم منطقة سكنية كبيرة.

توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز "إبداع مصر الرقمية" بجامعة طنطا

وأكد أن هذا الاختيار يأتى ضمن توسيع مشاركة الجامعات المصرية فى تقديم خدمات لمحيطها الجغرافي. كما وجه الوزير بتنظيم زيارات ميدانية مشتركة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لمراكز الإبداع الجارى إنشاؤها ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين الجهتين لمتابعة العمل بها، واستيفاء شروط إنشاؤها، وتوفير الامكانات اللازمة لها لضمان تقديمها الدور المنوط بها على أكمل وجه.

ومن جانبه، أعرب عمرو طلعت، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع جامعة طنطا التى تتميز بكونها تحظى بقاعدة من الشباب والكوادر المدربة؛ مؤكدا أن هذا التعاون يهدف إلى إتاحة التدريب التقنى ورعاية الإبداع التكنولوجى لطلاب وخريجى الجامعة وذلك فى إطار التعاون البناء بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى والبحث العلمى لإنشاء مراكز ابداع مصر الرقمية فى الجامعات.

وأشار طلعت، إلى أنه يتم إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية داخل الجامعات أو بالقرب منها لتحقيق التكامل مع المجتمع الأكاديمى على النحو الذى يُثرى العملية التدريبية ويصقل خبرات الشباب، ويعزز دور الجامعة فى خلق حلول مبتكرة تخدم اقتصاد المحافظات المقامة بها والتصدى للتحديات المجتمعية التي تواجهها.

ومن جانبه، قدم رئيس جامعة طنطا، الشكر لوزارتى التعليم العالى والاتصالات لدعمهما المستمر، لإنشاء مركز الإبداع الرقمى، وسعادته بانضمام جامعة طنطا لهذا المشروع، مشيرًا إلى حرصه على تنفيذ المركز بأعلى جودة، ولافتًا إلى أن الجامعة قامت بتوفير المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع، وتقديم الدعم اللازم من حيث الإمكانات المادية والبشرية ليصبح مركزًا متميزًا فى تقديم خدماته لطلاب الجامعة وتأهيل الكوادر المُتخصصة فى التحول الرقمى.

وأوضح أن البروتوكول يهدف إلى تأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل المحلى والعالمي، وإعداد كوادر تُساهم فى دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى نشر ثقافة الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.