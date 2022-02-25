بسبب تألق المتسابقون.. برنامج الدوم حديث السوشيال ميديا

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تصدر برنامج «الدوم»، الذي انطلقت فاعلياته منذ أيام قليلة، مؤشرات الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أن اشتدت المنافسة بين المتسابقين، والذي من المقرر أن ينتقلا للمرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل المرحلة الثانية لبرنامج الدوم

وشهدت الحلقات السابقة من برنامج «الدوم»، تألق عدد كبير من المتسابقين الذين أبهروا الحكام بمواهبهم الساحقة في مجال التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني.

متاسبقي برنامج الدوم

واختارت لجان تحكيم برنامج الدوم، المتألهين المرحلة الثانية بعناية شديدة، بعضهم تم اختيارهم عن اقتناع تام، والبعض الاخر قررت لجنة التحكيم اعطائهم فرصة جديدة لإبراز تألقهم وموهبتهم.

المرحلة الثانية من برنامج الدوم

وينتقل البرنامج لمرحلة جديدة تسمى بمرحلة المفتاح الذهبي، واالتي من خلالها سيمنح للمتسابقين مساحة أكبر من أجل إبراز موهبتهم بشكل أكبر أمام الجمهور ولجنة التحكيم الجديدة، ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة على مدار 5 حلقات من أجل اختيار أفضل 6 مواهب فقط في التمثيل والغناء وتقديم البرامج للوصول للمرحلة النهائية.

لجنة تحكيم برنامج الدوم

الجدير بالذكر أن لجنة تحكيم مسابقة التمثيل في الدوم، مكونة من نخبة في الفن وهم الفنانة المتألقة يسرا، والفنان عمرو يوسف والمخرج مروان حامد وهو الأكثر حدة بين لجنة التحكيم فهو دقيق الاختيار في الصاعدين المرحلة الثانية من برنامج الدوم.

أما عن لجنة تحكيم فقرة الغناء، تعد من أكثر اللجان التي كانت متساهلة مع المتسابقين وتكونت من «حميد الشاعري، الملحن عمر مصطفى، والمؤلف أمير طعيمة».

أما عن لجنة تحكيم فقرة التقديم والإذاعة، فكانت الاكثر حدة والتي تكونت من الإعلامية لميس الحديدي ونجوى إبراهيم وياسمين زكي.

مواعيد عرض برنامج الدوم

يذاع برنامج «الدوم» عبر قناة On في يومي الخميس والجمعه من كل أسبوع، ويقدمه كلا من نهى دوريش ويوسف عثمان، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر" .

جائزة برنامج الدوم

تمنح مسابقة برنامج "الدوم" فرصة لموهبة واحدة من كل فئة الفوز بالمفتاح الذهبي، للتأهل فورًا للمرحلة الثالثة من البرنامج.

ويتم تدريب المشتركين على يد أساتذة كبار ومتخصصين، حيث يكون الإشراف العام على قسم التمثيل للمخرج الكبير خالد جلال، بينما الإشراف العام على قسم التقديم التلفزيوني للخبيرة الإعلامية د. ميرفت أبو عوف، والإشراف العام على قسم الغناء للدكتور محمد أبو الخير.