عاجل- عبور الحدود.. رسالة مهمة من سفارة مصر بأوكرانيا للجالية فى كييف

جدة - نرمين السيد - أعلنت سفارة مصر بكييف انه بالتنسيق مع السفارة المصرية فى رومانيا تم فتح الحدود بين رومانيا واوكرانيا، وذلك بعد أن أعلنت صباحا عن فتح الحدود مع بولندا، ولكن فى ظل التكدس على الحدود البولندية نصحت المواطنين فى المدن الغربية الأوكرانية بالتوجه إلى الحدود مع رومانيا.





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