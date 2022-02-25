جدة - نرمين السيد - وأقيمت هذه المباريات تحت إشراف صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، وعرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات، وبهاء مختار مدير قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضى للجامعات، وعمر الطحان مشرف البطولة من الاتحاد الرياضى للجامعات.
جاءت نتائج المباريات اليوم على النحو التالى:
دورى المستوى الأول مجموعة (1) والذى أقيمت مبارياته على ستاد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا:
جامعة طنطا(0) X جامعة بنى سويف (2)
جامعة بنها (4) X جامعة لقاهرة (1)
جامعة بنى سويف (1) X جامعة بنها (0)
جامعة طنطا (3) X جامعة القاهرة (1)
جامعة طنطا (2) X جامعة بنها (1)
جامعة بنى سويف (0) X جامعة القاهرة (0)
دورى المستوى الثانى مجموعة (1) والذى أقيمت مبارياته على ستاد الأكاديمية العربية بمحافظة الإسكندرية:
الأكاديمية العربية (0) X جامعة بورسعيد(2)
جامعة مصر للعلوم (0) X جامعة مدينة السادات (4)
جامعة بورسعيد(1) X جامعة مصر للعلوم(0)
جامعة مدينة السادات (0) X الأكاديمية العربية (1)
الأكاديمية العربية (4) X جامعة مصر للعلوم (0)
جامعة بورسعيد (3) X جامعة مدينة السادات (1)
دورى المستوى الثانى مجموعة (2) حيث أقيمت مبارياته على ستاد القرية الأوليمبية بجامعة المنصورة:
التعليم العالى (2) X جامعة المنصورة (2)
جامعة المنصورة (0) X جامعة قناة السويس (0)
دورى المستوى الثالث مجموعة (2)، والذى أقيمت مبارياته على ملاعب ستاد خالد حبتور بالجامعة الأمريكية:
الجامعة الألمانية(3) X الجامعة البريطانية (0)
جامعة الدلتا (1) X جامعة المستقبل (3)
جامعة المستقبل (0) X الجامعة الألمانية (2)
جامعة الدلتا (2) X الجامعة البريطانية (2)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلان نتائج بطولة كرة القدم للجامعات والمعاهد المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.