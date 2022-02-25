الأحد.. بدء الدورة الرابعة للفندقة الشاملة بسوهاج

جدة - نرمين السيد - تبدأ بعد غد الأحد، الدورة الرابعة الفندقة الشاملة بمركز التدريب المهنى بحى الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج، وذلك بعد انتهاء مقابلات المتقدمين والتى استمرت يومين بديوان المديرية القوى العاملة.





وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن التدريب الفندقى الشامل للشباب والفتيات يتم لمدة ستة أسابيع منها أربعة بمركز التدريب المهنى المزود بأحدث المعدات والأجهزة، فضلا عن أسبوعين بهيلتون الأقصر، فى ثلاثة أقسام هى: الطبخ، والمشروبات، والإشراف الداخلى وخدمة الغرف، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى ومنتجع هيلتون الأقصر.

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية: إن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوى العاملة، ومحافظ سوهاج اللواء طارق الفقى، إلى لجنة اختيار المتقدمين قامت باختيار أفضل العناصر وفقاً لمعايير الشفافية والكفاءة، وحسن المظهر والرغبة فى العمل بعد انتهاء التدريب.

وأضاف مدير المديرية، أن منهج التدريب تم إعداده بشكل متميز ليكون موافقاً للمعايير الفندقية العالمية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة وبرنامج الأغذية العالمى وهيلتون الأقصر.

كما يشمل التدريب ندوات تثقيفية حول حقوق العمال وواجباتهم، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وحقوق المرأة وتكافؤ الفرص وفقاً لقرارات وزير القوى العاملة الجديدة رقم 43 ، 44 التى تحدد الأعمال التى يحظر عمل النساء ومواعيد العمل والتى جاءت متوافقة مع معايير العمل الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية.