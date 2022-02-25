وزير النقل الكورى الجنوبى يشيد بما تحقق من نهضة وإنجازات فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع وزير الأراضى والبنية التحتية والنقل بكوريا الجنوبية نوه هيونج اوك والوفد المرافق له، تدعيم التعاون المشترك فى مجالات النقل المختلفة وخاصة مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحرى، وذلك بحضور سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة ورئيس هيئتى الأنفاق والسكك الحديدية المصرية وقيادات وزارة النقل.





وفى بداية اللقاء أشار وزير النقل إلى التعاون المثمر بين الجانبين والتطلع لمزيد من التعاون المشترك فى كافة مجالات النقل، وخاصة فى مجالات تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة لمترو الأنفاق وتدريب عناصر التشغيل فى هيئة السكك الحديدية.

من جانبه أعرب وزير الأراضى والبنية التحتية والنقل بكوريا الجنوبية عن شكره العميق لوزير النقل المهندس كامل الوزير على حفاوة الاستقبال، مؤكدا سعادته بزيارة مصر بلد التاريخ والحضارة، مشيدا بما يتحقق من نهضة وإنجازات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وبرؤية مصر 2030 والتى يتم من خلالها تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة التى تخدم المواطن المصرى مؤكدا على اهتمام الحكومة الكورية الجنوبية بزيادة حجم التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة فى عدد من القطاعات ومنها قطاع النقل.

عقب ذلك استعرض الجانبان موقف المشروعات الجارى تنفيذها بين الجانبين مثل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط "نجع حمادى/ الأقصر" بطول 118 كم، وكذلك آخر المستجدات الخاصة بالتعاون فى تحديث نظم الإشارات بخط "الأقصر / السد العالى" بطول 224 كم، وفى مجال مترو الأنفاق، كما تم بحث تفعيل الاتفاقية الاطارية التى توقيعها على هامش مؤتمر ومعرض TRANSMEA2021 لتوطين صناعة قطارات المترو من خلال تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق مع تحالف شركات هيونداى روتم / الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية (نيرك)، حيث تم الاتفاق على ضروة سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتفعيل الاتفاقية نظرا للأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة المصرية لتوطين مختلف صناعات النقل فى مصر.

وأكد المهندس كامل الوزير، أن الحكومة المصرية تولى أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحرى ويتم تنفيذ خطة شاملة فى هذا المجال وذلك لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، مشددا على رغبة الجانب المصرى فى التعاون المشترك فى مجال بناء سفن بضائع عامة تحمل العلم المصرى خاصة مع التقدم الكبير لجمهورية كوريا الجنوبية فى هذا المجال، مشيرا إلى أن تطوير الأسطول التجارى المصرى أحد الركائز الهامة للتنمية الاقتصادية، وأداة رئيسية فى نقل تجارة مصر الخارجية.

وأوضح الوزير الكورى الجنوبى، أنه سينقل رغبة الجانب المصرى للحكومة الكورية الجنوبية والمختصين لتدعيم سبل التعاون المشترك فى هذا المجال.

وفى ختام الاجتماع وقع كل من المهندس كامل الوزير، مع وزير الأراضى والبنية التحتية الكورى الجنوبى، مذكرة تفاهم بشأن التعاون فى مجال السكك الحديدية، حيث صرح وزير النقل أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد السبل والآليات للتعاون الشامل بين الجانبين فى مجال السكك الحديدية، وكذلك التعاون بين الكيانات المختصة بالسكك الحديدية فى القطاعين العام والخاص للبلدين وتبادل الزيارات بين المختصين والمتدربين، وعقد الحلقات الدراسية أو الندوات أو المؤتمرات تحت المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ مشروعات خاصة.

كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون فى مجال تطوير وتنمية مشروعات الوحدات المتحركة وأنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم وتجديدات السكك الحديدية والمترو لمدن القاهرة والإسكندرية وأى مناطق أخرى، وكذلك تحديث وتحسين تشغيل وإدارة نظم السكك الحديدية (مثل الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ، ونظام الإشارات والاتصالات، وتحديث منظومة النقل المتعدد الوسائط، وتنفيذ برامج تبادل الزيارات لبناء القدرات).