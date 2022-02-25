/681600/وزير-النقل-يستقبل-نظيره-الكوري-الجنوبي-لبحث-التعاون-المشترك-بين-البلدين

التقي الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، نوه هيونج اوك وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له، لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة مجالات السكك الحديدية ومترو الانفاق والنقل البحري.

دوت الخليج

في بداية اللقاء، أشار وزير النقل، إلى التعاون المثمر بين الجانبين والتطلع لمزيد من التعاون المشترك في كافة مجالات النقل وخاصة في مجالات تحديث نظم الاشارات والوحدات المتحركة لمترو الانفاق وتدريب عناصر التشغيل في هيئة السكك الحديدية.

وأعرب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية، عن شكره العميق لوزير النقل على حفاوة الاستقبال، مؤكدا سعادته بزيارة مصر بلد التاريخ والحضارة ومشيدا بما يتحقق من نهضة وانجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبرؤية مصر 2030 والتي يتم من خلالها تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تخدم المواطن المصري.

وزير النقل يستقبل نظيره الكوري الجنوبي لبحث التعاون المشترك بين البلدين

و استعرض الجانبان موقف المشروعات الجاري تنفيذها بين الجانبين مثل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم، وكذلك آخر المستجدات الخاصة بالتعاون في تحديث نظم الاشارات بخط الأقصر / السد العالي بطول 224 كم وفي مجال مترو الأنفاق كما تم بحث تفعيل الاتفاقية الاطارية التي توقيعها على هامش مؤتمر ومعرض TRANSMEA2021 لتوطين صناعة قطارات المترو من خلال تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق مع تحالف شركات هيونداى روتم / الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية (نيرك ) حيث تم الاتفاق على ضروة سرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بتفعيل الاتفاقية نظرا للاهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية لتوطين مختلف صناعات النقل في مصر.

وقال الوزير، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري ويتم تنفيذ خطة شاملة في هذا المجال وذلك لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات مؤكدا على رغبة الجانب المصري في التعاون المشترك في مجال بناء سفن بضائع عامة تحمل العلم المصري خاصة مع التقدم الكبير لجمهورية كوريا الجنوبية في هذا المجال كما اكد وزير النقل المصري أن تطوير الأسطول التجاري المصري أحد الركائز الهامة للتنمية الاقتصادية، وأداة رئيسية في نقل تجارة مصر الخارجية، وأكد الوزير الكوري الجنوبي انه سينقل رغبة الجانب المصري للحكومة الكورية الجنوبية والمختصين لتدعيم سبل التعاون المشترك في هذا المجال .

و وقع كل من وزير النقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير النقل الكوري الجنوبي نوه هيونج اوك، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السكك الحديدية.