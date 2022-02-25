القوى العاملة: صرف 2.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية قامت بتعيين 4249 شاباً، منهم 68 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 10546 راغب عمل منهم 167 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن توفير 810 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وقال : إن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 401 منشأة، دوري ، وعمل 44 حملة تفتيشية عادية ونوعية ، وأسفر عن تحرير 339 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات ، وإعطاء مهلة لـ 150 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها .

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يناير الماضي- إلي أن المديرية تلقت 121 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 204 شكوى مرحلة من شهر ديسمبر ، وتم بحث 128 شكوى منها، وتبين أن 53 شكوى مستوفاة ، وتم تحرير 75 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 197 شكوى تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 377 منشأة، وعمل 44 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 153 محضراً ، وبحث 123 شكوى عمالية ، كما قامت باستخراج 821 شهادة قياس مستوى المهارة، و 974 رخصة مزاولة الحرفة .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 90 ألفاً و 157 جنيها رعاية صحية لـ 138 عاملاً من المسجلين بالمديرية مصاريف علاج ، وصرف 105 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 45 عاملا، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 4134 عامل بإجمالي 2 مليون و 67 ألف جنيه ، وتسجيل 258 عاملاً جديد على المنظومة .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 43 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 7 أجانب ، وتلقي 22 طلب ترخيص لأول مرة ، و29 طلب تجديد ما زالت تحت البحث ، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

أما في مجال التدريب المهني فقد قامت المديرية بعمل دورة تدريبية في مجال التدريب التحويلي استفاد منها 22 متدرباً ، كما انتهت من دورتين تدريبيتين في وحدة التدريب المتنقلة لـ 18 متدرباً ومتدربة .