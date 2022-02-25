وزير النقل يلتقى وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية

1. توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الشامل بين الجانبين في مجال السكك الحديدية

2. بحث الموقف التنفيذي لمشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي/ الأقصر الجاري تنفيذه ، وآخر المستجدات الخاصة بالتعاون في تحديث نظم الاشارات بخط الأقصر / السد العالي

3. بحث تفعيل الاتفاقية الاطارية لتوطين صناعة قطارات المترو من خلال تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق مع تحالف شركات هيونداى روتم / الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية (نيرك)

استقبل الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل ، السيد/ نوه هيونج اوك وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة مجالات السكك الحديدية ومترو الانفاق والنقل البحري وحضر اللقاء سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة ورئيس هيئتي الانفاق والسكك الحديدية المصرية وقيادات وزارة النقل

في بداية اللقاء أشار وزير النقل المصري إلى التعاون المثمر بين الجانبين والتطلع لمزيد من التعاون المشترك في كافة مجالات النقل وخاصة في مجالات تحديث نظم الاشارات والوحدات المتحركة لمترو الانفاق وتدريب عناصر التشغيل في هيئة السكك الحديدية واعرب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية عن شكره العميق لوزير النقل المصري على حفاوة الاستقبال مؤكدا سعادته بزيارة مصر بلد التاريخ والحضارة ومشيدا بما يتحقق من نهضة وانجازات في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبرؤية مصر 2030 والتي يتم من خلالها تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تخدم المواطن المصري مؤكدا على اهتمام الحكومة الكورية الجنوبية بزيادة حجم التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة في عدد من القطاعات ومنها قطاع النقل .

ثم استعرض الجانبان موقف المشروعات الجاري تنفيذها بين الجانبين مثل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم، وكذلك آخر المستجدات الخاصة بالتعاون في تحديث نظم الاشارات بخط الأقصر / السد العالي بطول 224 كم وفي مجال مترو الأنفاق كما تم بحث تفعيل الاتفاقية الاطارية التي توقيعها على هامش مؤتمر ومعرض TRANSMEA2021 لتوطين صناعة قطارات المترو من خلال تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق مع تحالف شركات هيونداى روتم / الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية (نيرك ) حيث تم الاتفاق على ضروة سرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بتفعيل الاتفاقية نظرا للاهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية لتوطين مختلف صناعات النقل في مصر.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير ان الحكومة المصرية تولي اهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري ويتم تنفيذ خطة شاملة في هذا المجال وذلك لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات مؤكدا على رغبة الجانب المصري في التعاون المشترك في مجال بناء سفن بضائع عامة تحمل العلم المصري خاصة مع التقدم الكبير لجمهورية كوريا الجنوبية في هذا المجال كما اكد وزير النقل المصري أن تطوير الأسطول التجاري المصري أحد الركائز الهامة للتنمية الاقتصادية، وأداة رئيسية في نقل تجارة مصر الخارجية، وأكد الوزير الكوري الجنوبي انه سينقل رغبة الجانب المصري للحكومة الكورية الجنوبية والمختصين لتدعيم سبل التعاون المشترك في هذا المجال .

وفي ختام الاجتماع وقع كل من وزير النقل المصري الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل ووزير النقل الكوري الجنوبي السيد/ نوه هيونج اوك وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السكك الحديدية حيث صرح وزير النقل المصري أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد السبل والآليات للتعاون الشامل بين الجانبين في مجال السكك الحديدية. وكذلك التعاون بين الكيانات المختصة بالسكك الحديدية في القطاعين العام والخاص للبلدين وتبادل الزيارات بين المختصين والمتدربين، وعقد الحلقات الدراسية أو الندوات أو المؤتمرات تحت المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ مشروعات خاصة كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجال تطوير وتنمية مشروعات الوحدات المتحركة وأنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم وتجديدات السكك الحديدية والمترو لمدن القاهرة والإسكندرية وأي مناطق أخرى. وكذلك تحديث وتحسين تشغيل وإدارة نظم السكك الحديدية (مثل الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ، ونظام الإشارات والاتصالات ، و تحديث منظومة النقل المتعدد الوسائط ، وتنفيذ برامج تبادل الزيارات لبناء القدرات .