/681599/الليلة-رامي-جمال-يحي-حفل-غنائي-بصحبة-مطربي-المهرجانات

يستعد المطرب رامي جمال للتألق على مسارح مدينة الإسكندرية بالقاهرة، في مساء اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر فبراير، بصحبة عدد كبير من مطربي المهرجانات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل رامي جمال بصحبة مطربي المهرجانات

ويكون من أبرز مطربي الحفل الذين ظهروا في البوستر الخاص بالحفل والذي تصدره رامي جمال وكلا من مطرب الراب مسلم، ومطرب المهرجانات الشعبية عنبة وأصدقاء آخرون من مطربي المهرجانات.

تفاصيل حفل رامي جمال وعنبة

وسيكون الحفل على عدد فقرات مقسمة بين هؤلاء المطربين، ومن المقرر أن يشهد حضور جماهيري ضخم، خاصة وأنه يضم جميع الأذواق من مهرجانات وراب واغنيات ذات الحان راقية وهادئة.

أغنية «لسة الكلام زعلان» لرامي جمال

من ناحية اخرى، طرح الفنان رامي جمال أحدث أغنياته، بعنوان لسة الكلام زعلان.

وتعد أغنية "لسه الكلام زعلان" ألحان رامي جمال ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وتم طرح الكليب الخاص بها على طريقة الموشن جرافيك.

أما عن اغنيته حكايات جميلة فتعد من إنتاج "نجوم ريكوردز"، وكلمات محمد عاطف، والحان رامى جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومن المقرر أن تحقق نجاخات ساحقة كباقي أغنياته.

عنبة في حفلته بعيد الحب

وكانت قد تألق مطرب المهرجانات الشعبية مصطفى عنبة الشهير ب«عناب»، من خلال احتفاله بعيد الحب مع الجمهور على طريقته الخاصة، إذ أنه أحيا حفل غنائي ضمن حفلات النجوم في عيد الحب، والذي كان في يوم الأربعاء الموافق 14 من شهر فبراير، في تمام الساعة السابعة مساء، على مسرح الزمالك.

وظهر عنبة لأول مرة بعد أزمة وقفه من قبل نقابة المهن الموسيقية في حفل الكينج محمد منير، وتعجب الجمهور من هذا الظهور وبدأ الهجوم ينهال عليه، بعد أن ظهر عنبه في فيديو مننتشر له بشكل كبير و هو يتفاعل مع الجمهور علي أغنية «العو جه العو حضر»، وكان ذلك عن طريق الفلاشة والتي منعتها نقابة المهن الموسيقية من قبل و منعت الغناء عليها، و غني عنبة في فقرة ما قبل ظهور الكينج محمد منير للمسرح، وكانت الحفلة في فندق جويل الزهراء مدينة نصر.