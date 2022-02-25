/681596/رسائل-طمأنة-من-رئيس-النواب-للشعب-المصري-بشأن-قانون-الإيجار-القديم-للوحدات-السكنية

شهدت جلسات البر لمان خلال الأسبوع الماضي، تصريحات من جانب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تعبر عن قناعة ورؤية مجلس النواب عن قانون الإيجار القديم السكني وأيضا عن قانون الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، حيث التأكيد الحاسم بأن قانون الإيجار القديم للسكن لن يمر الا بتوافق وبما يحقق المصلحة.

دوت الخليج

تصريحات رئيس البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم

حيث طمأن المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواطنين بشأن قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، من خلال عدة تصريحات، وهي:

- قانون "الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية" لا يمس حكم المحكمة الدستورية العليا، ويتضمن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

-القانون لن يطبق بأثر رجعي، ولا يسري على من صدر له حكم بات بالإخلاء.. والقضايا المتداولة حالياً تخضع لرأي المحاكم ولا تدخل لأحد فيه، وحق التقاضي مكفول للجميع وفقاً للدستور، ومجلس النواب يكِنّ كل الاحترام والتقدير للسلطة التقديرية.

-القانون الذي أقره مجلس النواب يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن فقط ولا يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية سواء بغرض السكنى أو غيره، كما لا يسري على المحلات والأنشطة التجارية والصناعية.

-مجلس النواب لن يمرر أي تشريعات إلا بما يحقق المصلحة العامة للجميع، ونواب الشعب قدر المسئولية الوطنية ويؤدون مهامهم التشريعية والرقابية على أكمل وجه.