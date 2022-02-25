الأرصاد تحذر: انخفاض في الحرارة اليوم.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا فى درجات الحرارة وحالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، مائل للبرودة السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على شمال الصعيد، ودافئ جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح على معظم الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق والفرصة مهيأة لسقوط أمطار على الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 08.
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