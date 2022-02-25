والد المطربة بوسي يتراجع:كانت بتبعتلي فلوس.. وشخص خدعني وخلاني أهاجمها

/681593/والد-المطربة-بوسي-يتراجعكانت-بتبعتلي-فلوس-وشخص-خدعني-وخلاني-أهاجمها

حل محمد شعبان والد المطربة الشعبية بوسي، ضيف على أولى حلقات برنامج «سعد مولعها نار»، الذي يقدمه المطرب سعد الصغير عبر قناة الشمس، والذي أوضح من خلاله حقيقة أزمته مع ابنته مؤكدا على أنه خدع شخص ليدلي بالتصريحات السابقة التي اتهم بها ابنته.

دوت الخليج يرصد تصريحات والد بوسي ببرنامج سعد مولعها نار

وقال والد المطربة بوسي في بداية الحلقة، أنه دائما وابدا يفخر بابنته عند مشاهدتها على شاشة التلفزيون، ويشعر بسعادة عريمة عند رؤيتها نجاحة فإنه أب كأي أب في العالم.

وتابع والد بوسي معربا عن أسفه وندمه الشديد على التصريحات التي أتهم بها ابنته، فقال: «أنا غلطت وشخص ما خدعني وجعلني أهاجم ابنتي والنتيجة كانت سلبية عليها، وأنا أسف وأتمنى تراعي أني كبير في السن وأحتجت لـ مصاريف علاجي».

والد بوسي: بقالي 21 سنة قاعد لوحدي.. وبنتي ادتني 8الاف في اخر زيارة

وكشف والد المطربة بوسي تفاصيل آخر زيارة لابنته، فقال: «بقالي 21 سنة قاعد لوحدي، واخر زيارة بيني وبين بنتي كانت في حدائق الاهرام وادتني 8 آلاف جنيه لسداد الديون، ولكن بسبب مشاكلها والقضايا اللي عليها ووجودها خارج مصر فمكنتش ببتواصل معايا».

والد المطربة بوسي يوجه رسالة اعتذار لها

ووجه والد المطربة بوسي رسالة اعتذار لابنته في نهاية حلقته مع سعد الصغير، فقال: «أسف وسامحيني غلطة وغلطتها وأنتي طيبة وكنتي بتبعتيلي فلوس دايما، وحد لعب في دماغي وخلاني أقول الكلام دا.. حقك عليا يا بنتي».

برنامج سعد الصغير

الجدير بالذكر أنه يذاع برنامج «سعد مولعها نار»، عبر قناة الشمس في يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويقدم سعد خلاله فقرات فنية ممتعة مع عدد من النجوم، ومن المقرر أن يقدم عدد من أغنياته المتميزة خلال فقرات البرنامج.

بوسي تطرح أحدث أغنيتها بعنوان أنا جيت

من ناحية أخرى انتهت المطربة الشعبية بوسى من تسجيل أحدث أغنيتها، التي اتت بعنوان "أنا جيت" وهي من كلمات عمرو حسن، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، وإنتاج وليد منصور، وسوف تقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب