«السوشيال ميديا مرض.. واللي مش عجبها المشاهد الساخنة متشتغلش».. تصريحات جريئة لالهام شاهين

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حلت الفنانة المتألقة إلهام شاهين ضيفة على برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم ويذاع عبر قناة القاهرة والناس، وذلك في حلقة مساء أمس الخميس الموافق 25 من شهر فبراير.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنانة إلهام شاهين خلال برنامج حبر سري

وفجرت الفنانة إلهام شاهين مجموعة تصريحات جريئة ومثيرة للجدل كعادتها، التي دائما ما تجعلها تتصدر التريند بعد انتهائها من اللقاء التليفزيون، فكما نعلم التحرر الفكري لدى إلهام شاهين.

تصريحات إلهام شاهين خلال برنامج حبر سري

- ليلى علوى ويسرا تفوقوا عليا في جيلي وهما اخواتي وأصحابي واحنا فعلا طلعنا مع بعض ويسرا سابقة بشوية

-مبقاش في مشاهد ساخنة في السينما واللي بيرفض الضروريات في دراما التمثيل ميشتغلش.

-الزواج المدني حرية شخصية وأنا مش ضده.

-لازم الجواز يوثق بشكل صح عشان تحافظي على حقوقك وايه اللى يمنع وجود مأذون

-ندمت على فيلم موت سميرة كان بيسيء لأعظم ملحن اللي أنا بعشقه بس كنت عيلة ومش فاهمة وشاركتهم في الجرم دون. وعي.

- الفلوس بالنسبالي أفضل من الجائزة وعمري ما دفعها عشان أستلم جائزة

- الجائزة الحقيقة بالنسبالي هو ردود فعل الجمهور وتعليقاتهم على أعمالي الفنية.

- اللي قالت أني بدفع فلوس فنانة حقودة وتافهه نفسيتها سواد ومانجحتش يا حرام مع أن اسمها كان عالي وكبير، وخدت فرص كبيرة بس النفسية الوحشة بتطلع على وحش الواحد.

-لتصوير في الجنازات سخيف ومش بيخترموا مشاعر ولا خصوصية

- السوشيال ميديا عايزين جنازة ويشبعوا فيها لطم، وطلعوا عليا إني بصلي بدون حجاب بس أنا كنت في جنازة والطرحة وقعت.

- مش ممكن اتجوز واحد أصغر مني بس ممكن أقع على بوزي وأحبه.

مسيرة الفنانة إلهام شاهين

الجدير بالذكر أن إلهام شاهين ممثلة مصر، حصلت على بكالوريوس من «معهد الفنون المسرحية» قسم تمثيل، انطلقت مسيرتها الفنية من خلال خشبة المسرح، وبدأت مسيرتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية "حورية من المريخ"، وشاركت في العديد من المسرحيات منها "قنبلة الموسم"، و"المتحذلقات"، و"المصيدة"، و"بستان الوهم" و"النسانيس".

وكانت انطلاقتها الحقيقية لها بعد أن دخلت في عالم السينما وشاركت في العديد من الاعمال أهمها فيلم "أمهات في المنفى" عام 1981، وبعده فيلم "العار" عام 1982 والذي كان بدايةً لشهرتها وانطلاقتها الفنية، ثم بدأت مسيرة الهام شاهين نحو التألق تزداد بين الأعمال السينمائية والدرامية حتى وقتنا هذا.