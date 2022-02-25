الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا، طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء. وتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. وتوقع الخبراء وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرى على البحر المتوسط. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى القاهرة 18 11 الإسكندرية 18 10 وادى النطرون 18 10 طنطا 18 10 شبين الكوم 18 11 دمنهور 18 10 بلطيم 17 10 مطروح 18 11 السلوم 17 10 سيوة 17 09 بورسعيد 18 10 دمياط 19 11 الزقازيق 18 11 المنصورة 18 11 الإسماعيلية 17 12 السويس 18 12 العريش 19 11 رفح 18 10 رأس سدر 22 13 نخل 18 09 نويبع 22 17 طابا 20 16 كاترين 13 08 الطور 21 15 شرم الشيخ 24 14 الغردقة 23 14 مرسى علم 24 13 الفيوم 19 07 بنى سويف 19 08 المنيا 20 08 أسيوط 19 09 سوهاج 21 08 قنا 22 09 الأقصر 23 11 أسوان 23 13 إدفو 23 12 أبوسمبل 22 12 الوادى الجديد 24 08 حلايب 24 13 شلاتين 23 12

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