موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بـ موضوع خطبة الجمعة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن ينقل التليفزيون المصرى، والإذاعة المصرية، شعائرة صلاة وخطبة الجمعة، اليوم، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، ويتلو القارئ الشيخ محمدى بحيرى عبدالفتاح آيات من الذكر والحكيم.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم 6 قوافل دعوية إلى 6 محافظات لأداء خطبة الجمعة بعنوان "الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة".