حياة كريمة.. التنمية المحلية تكشف حجم المشروعات بـ قرى الغربية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن مشروع تطوير الريف المصرى فى محافظة الغربية، ضمن مبادرة حياة كريمة يضم 54 قرية و88 تابعًا فى مختلف القطاعات.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أشرف شرف الدين، فى برنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم". وأضاف: "نستهدف إقامة 727 مشروعا بتكلفة تتخطى الـ3.5 مليار جنيه من مشروعات توصيل مياه الشرب والغاز الطبيعى، وإنشاء مجمعات زراعية وبيطرية وتطوير مراكز الشباب، مع رصف الطرق المحلية، وتبطين الترع". ولفت متحدث التنمية المحلية إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بمتابعة التغيرات المكانية لمنع التعدى على الأراضى الزراعية أو الأراضى المملوكة للدولة. ولفت إلى أن المرحلة الثانية من الموجة الـ19 شملت إزالة 150 حالة بناء مخالف على مساحة تتجاوز الـ8 آلاف متر مربع، وازالة المخالفات على أراضٍ زراعية على مساحة 2.5 فدان .

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