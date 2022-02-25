إحالة 184 عاملا بـ الوحدات الصحية فى المحلة الكبرى للتحقيق

جدة - نرمين السيد - وقال، فى تصريحات له، مساء أمس الخميس، إنه تم تكليف إدارة التفتيش المالى والإدارى بديوان مركز المحلة بالقيام بأعمال التفتيش المفاجئ على سجلات الحضور والانصراف والانضباط الوظيفى على جميع المؤسسات الحكوميه بقرى مركز المحلة.
وكشف عطية عن أن الجولات التفتيشية، أسفرت خلال الأسبوع الجارى، عن إحالة 184 عاملا، للتحقيق بسبب عدم الانتظام الإدارى.
وتابع: "منهم 55 فردا بالوحدة الصحية لدمرو "45 طبيبا و6 فنيين و3 تمريض وإدارى"، و35 فردا بالوحدة الصحية بكفر حجازى "29 طبيبا و3 تمريض و3 فنيين"، و"70 فردا بالوحدة الصحية بكفر قريطنة، "62 طبيبا و4 تمريض وإداريين وفنيين اثنين" و"24 فردا بالوحدة الصحية لمحلة أبو على "10 أطباء و7 فنيين و4 تمريض و3 إداريين".
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