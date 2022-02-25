المحلل السياسى إسلام القاضى يستعرض: من هنا بدأت حكاية الغزو الروسى (فيديو)

وأشار القاضى إلى أن الحكاية بدأت فى شهر مارس من عام 2014 بعد احتجاجات نظمتها مجموعات انفصالية مناوئة للحكومة الأوكرانية ومدعومة من روسيا فى أوبلاست دونيتسك ولوغانسك اللتين أطلق عليهما مجتمعتين اسم منطقة دونباس، وذلك فى أعقاب الثورة الأوكرانية وحركة الميدان الأوروبى فى عام 2014.
ولفت إلى أنه منذ حينها بدأ يحدث عنف على الأرض، حتى قررت روسيا ضمن منطقة القرم.
وتابع أن ألمانيا وفرنسا قررتا بعدها إحياء صيغة نورماندى الرباعية، التى تضم طرفى الأزمة روسيا وأوكرانيا بوساطة فرنسية ألمانية، فى محاولة لنزع فتيل الحرب، حيث ترفض روسيا دخول أوكرانيا لحلف الناتو.
وفيما تتسارع التطورات الميدانية فى أوكرانيا بعد الهجوم الروسى العسكرى الواسع عليها، وتزداد معها مخاطر حدوث كارثة إنسانية جراء الحرب، تشهد مختلف المدن الأوكرانية الكبيرة، وفى مقدمها العاصمة كييف، موجات نزوح كبيرة نحو الأرياف والمدن الواقعة غربى البلاد.
وأعلن الكرملين، أن العملية العسكرية ضد أوكرانيا ستستمر طالما أنها ضرورية بناء على "نتائجها" و"جدواها"، مقدرا أن الروس سيدعمون هجوما مماثلا.
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