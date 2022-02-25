/681589/إلهام-شاهين-الزواج-المدني-حرية-شخصية-ومفيش-مشاهد-ساخنة-بالسينما

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الاعلامية إلهام شاهين عبر قناة القاهرة والناس، والتي تحدث من خلاله عن علاقتها بأصدقائها ليلى علوي، ويسرا وبعض من ارائها الشخصية.

دوت الخليج يرصد تصريحات جريئة من إلهام شاهين في برنامج حبر سري

علاقة إلهام شاهين بيسرا وليلى علوي

وقالت إلهام شاهين متحدثة عن تفوق يسرا وليلى علوي عليها: «ليلى علوى ويسرا تفوقوا عليا في جيلي وهما اخواتي وأصحابي واحنا فعلا طلعنا مع بعض ويسرا سابقة بشوية، وعملنا مع بعض مجموعة افلام جميلة ودانتيلا كان نجاح كبير لنا».

واضافت: «أنا وليلى عملنا افلام مع بعض جميلة والادوار مش بالكثرة والعدد ولكن هما فنانات كبار ومتفوقين ديما».

إلهام شاهين: اللي بيرفض الضروريات في التمثيل ميشتغلش

وأعربت إلهام شاهين خلال الحلقة عن غضبها من النجوم الرافضين أداء المشاهد الساخنة والحميمة، فقالت: «مبقاش في مشاهد ساخنة في السينما واللي بيرفض الضروريات في دراما التمثيل ميشتغلش».

إلهام شاهين: أنا مش ضد الزواج المدني

أما عن رأيها في الزواج المدني، فقالت: «الزواج المدني حرية شخصية وأنا مش ضده ولكن طبعا لحفظ الحقوق لازم الجواز يوثق بشكل صح وايه اللى يمنع وجود مأذون».

مسيرة الفنانة إلهام شاهين

الجدير بالذكر أن إلهام شاهين ممثلة مصر، حصلت على بكالوريوس من «معهد الفنون المسرحية» قسم تمثيل، انطلقت مسيرتها الفنية من خلال خشبة المسرح، وبدأت مسيرتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية "حورية من المريخ"، وشاركت في العديد من المسرحيات منها "قنبلة الموسم"، و"المتحذلقات"، و"المصيدة"، و"بستان الوهم" و"النسانيس".

وكانت انطلاقتها الحقيقية لها بعد أن دخلت في عالم السينما وشاركت في العديد من الاعمال أهمها فيلم "أمهات في المنفى" عام 1981، وبعده فيلم "العار" عام 1982 والذي كان بدايةً لشهرتها وانطلاقتها الفنية، ثم بدأت مسيرة الهام شاهين نحو التألق تزداد بين الأعمال السينمائية والدرامية حتى وقتنا هذا.

ضيوف برنامج حبر سري

يذاع برنامج حبر سري في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وكانت قد استضافت اسما إبراهيم عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي من بينهم أصاله و هاني شاكر وأحمد السقا و نوال الزغبي و صابر الرباعي و فيفي عبده و أحمد فهمي و حسن الرداد.