/681583/لاكازيت-يقود-أرسنال-لفوز-قاتل-أمام-وولفرهامبتون-فيديو

حقق أرسنال الفوز على نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 2/1، على ملعب "الإمارات"، ضمن مباريات الأسوبع الـ20 من الدوري لاإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ أرسنال المباراة بشكل متراجع، وكان لفريق وولفرهامبتون السيطرة خلال الشوط الأول في غياب تام للاعبي الجانرز، وسجل وولفرهامبتون الهدف الأول لهم في الدقيقة 10 عن طريق هوانج هي تشان.

ومع بداية الشوط الثاني حاول لاعبوا أرسنال الدخول في المباراة، وبدأ بتهديد مرمى وولفرهامبتون، من خلال عدة هجمات، ليتعادل نيكولاس بيبي في الدقيقة 82.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل، ولكن في الدقائق الأخيرة ضغط أرسنال بشراءة على مرمى الضيوف، ليسجل ألكسندر لاكازيت هدف قاتل للجاننرز في الدقيقة 5+90، ويعطي فوز غالي ومهم لفريقه، لتنتهي المباراة بنتيجة 2/1.

هدف لاكازيت الحاسم .. صخب الجماهير عند الهدف قشعريرة والله ❤️



https://t.co/vXzvBx9C98 — سعُود (@iiSaud9_) February 24, 2022

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد أرسنال للنقطة رقم 45 في المركز الخامس، بينما ظل وولفرهامبتون عند النقطة رقم 40 بالمركز السابع.

تشكيل آرسنال أمام ولفرهامبتون

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: سيدريك سواريس، بن وايت، جابرييل، كيران تيرني.

خط الوسط الدفاعي: توماس بارتي، جرانيت تشاكا.

خط الوسط الهجومي: بوكايو ساكا، مارتن أوديجارد، جابريل مارتنيلي.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

بدلاء آرسنال

بيرند لينو، نونو تافاريس، روب هولدينج، زاتش، محمد النني، نيكولاس بيبي، ألبرت لوكونجا، نيكيتاه.

ليفربول يقسو أرسنال من كأس الرابطة

حقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ملعب "أنفيلد"، ضمن لقاء الإياب من الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة وحاول أن يسجل عن طريق عدة فرص خطيرة، بينما لاعبوا أرسنال لم يقدموا لقاء جيد وحاولوا أن يهددوا مرمى الريدز من خلال الهجما المرتدة ولكنهم لم ينجحوا.

وسجل جوتا دفين ليفربول في المباراة بالدقيقتين 19 و77، ولم يفلح أرسنال في العودة، لينتهي اللقاء بهدفين نظيفين لصالح الريدز.

وبتلك النتيجة يضرب ليفربول موعداً مع تشيلسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وظهر محمد النني مع المنتخب الوطني الأول، بكل قوة في بطولة كأس أمم إفريقيا، في إحصائيات، وأرقام فردية له في البطولة، وحصد رجل مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار بثمن نهائي البطولة.