/681582/تصفيق-حار-من-الجمهور-لاحمد-حسام-في-الدوم-ويسرا-تعلق-خلاص-مش-محتاج-صوتنا

شهد مسرح برنامج الدوم تصفيق حار للمتسابق أحمد حسام، بسبب أدائه المبهر والمتألق في حلقة اليوم الخميس الموافق 24 من شهر فبراير الجاري، مما جعله ليس محتاج لأصوات لجنة التحكيم فقد أدلى الجمهور بانبهارهم.

دوت الخليجيرصد أداء المتسابق أحمد حسام ببرنامج الدوم

وقدم أحمد حسام أداء مبهر بدور تمثيلي ليس له مثيل، خطف قلوب لجنة التحكيم والجمهور معا، وبعد أن اشتعل المسرح بالتصفيق الحار له، قالت له يسرا: خلاص انت كدة مش محتاج صوتنا، وأعطتهم لجنة التحكيم نعم ثلاثية.

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الجدير بالذكر أنه، تمنح مسابقة برنامج "الدوم" فرصة لموهبة واحدة من كل فئة الفوز بالمفتاح الذهبي، للتأهل فورًا للمرحلة الثالثة من البرنامج.

ويتم تدريب المشتركين على يد أساتذة كبار ومتخصصين، حيث يكون الإشراف العام على قسم التمثيل للمخرج الكبير خالد جلال، بينما الإشراف العام على قسم التقديم التلفزيوني للخبيرة الإعلامية د. ميرفت أبو عوف، والإشراف العام على قسم الغناء للدكتور محمد أبو الخير.

نبذة عن برنامج الدوم

هو برنامج يهدف لخدمة المجتمع، وبرنامج الدوم بالتعاون بين وزارة الثقافه ووزارة الشباب والرياضة، وهو برنامج مصري 100%، ويشمل البرنامج الـ27 محافظة وتابع لمجموعة المتحدة، والبرنامج يشمل اكتشاف مواهب الفنون والثقافة والرياضة. وقد تم بناء الدوم في 1000 ساعة عمل، بمجهود حوالي 500 فني في جهود مستمرة دون توقف، ويذاع عبر قناة On في يومي الخميس والجمعه من كل أسبوع، ويقدمه كلا من نهى دوريش ويوسف عثمان، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر" .

وكان أبرز الحاضرين في الفقرة الإفتتاحية للبرنامج عدد من نجوم الفن والإعلام منهم: لميس الحديدي، هاله صدقي، أشرف ذكي، ليلي علوي، الهام شاهين، طارق العريان، يوسف الشريف، كريم عبد العزيز، يسرا، شريف منير، حميد الشاعري، امير كرارة، وهو برنامج مصري بإيادي مصرية 100%.

شيرين عبد الوهاب في حفل الافتتاح

كان قد وقع الاختيار على المطربة شيرين عبد الوهاب لتقديم حفل افتتاح البرنامج الذي انطلق يوم الجمعة الماضي الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري، وقدمت خلابة واحدة من أخشى أغنيتها التي أشتهرت في الفترة الماضية «النفسية سواد»، وأدتها بإحساس عالي للغاية أشعل المسرح، إلى جانب الإستعراضات الملفتة التي قدمتها ضمن عدد من الراقصين على المسرح، أمام عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر.

وبعدها بساعات تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب التريند لمدة يومين بعد إطلالتها الملفته ببدلة رجالي سوداء مع ارتداء قبعة سوداء، تبرز كامل أناقتها، وتليق بقصة شعرها الجديدة.