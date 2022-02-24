/681581/بالفيديو-تامر-حبيب-يرقص-على-الغزالة-رايقة-والجمهور-يعلق-مش-باين-أنه-راجل

تداول رواد السوشيال ميديا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو لتامر حبيب وهو يرقص على يخت، وسط مجموعة من السيدات، مما أثار غضب الجمهور بشكل واضح، وكان سبب في التهكم والسخرية.

دوت الخليج يرصد سخرية الجمهور من السيناريست تامر حبيب بسبب فيديو لأغنية الغزالة رايقة

تامر حبيب يرقص على أغنية الغزالة رايقة

ظهر السيناريست تامر حبيب وهو يرقص بلدي على ظهر يخت في إحدى المدن الساحلية في مصر، وسط مجموعة من النساء، وذلك في فيديو نشرته إحدى صفحات أخبار النجوم على إنستجرام، وأنهالت التعليقات الساخرة على هذا الفيديو من الجمهور، فمنهم من قال:"هو البتاع ده مش قادره انطق واقول راجل لانه مش باين عليه علطول قاعد فى وسط النسوان كده"، وأخرى كتبت:"الرجوله تلطم في الزاويه"، ومنهم من قال ساخرًا:" شبه شجرة الصبار إلي بترقص".

رأي تامر حبيب عن فيلم أصحاب ولا أعز

كثيرًا ما يكون تامر حبيب موضع للسخرية وإثارة الجدل، من بينهم المرة التي دعم فيها الفنانة منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم "أصحاب ولا أعز"، ولكن بطريقة ساخرة من آراء الجمهور، حيث نشر من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال:"عندي رأي منحل أحب أقوله، ألا وهو أن المنصة المنحلة العالمية الموجهة اللي بتعمل على نشر الانحلال في جميع أنحاء العالم، وتقديم حاجات غريبة في المجتمعات ليس لها أي وجود على أرض الواقع الطاهر العفيف الشريف اللي مبيجرحش حد، واللي مبيدوسش على شرف حد.. هذا المجتمع الذي لا يفهم معنى الخيانة والمثلية والكذب والزيف والتواطؤ".

أستهزاء تامر حبيب برأي الجمهور على فيلم أصحاب ولا أعز

واستكمل حبيب حديثه وقال:"أقول إن منصة نتفليكس والعياذ بالله، المفروض يتوجهوا بجزيل الشكر والامتنان والتقدير المعنوي والمادي والأدبي المنحل لمنى زكي المنحلة، لأن حجم نجوميتها حقق للمنصة أعظم وأنجح خطة تسويقية لإنتاجاتهم العربية في كل أنحاء العالم العربي والغربي".

وختم منشوره وقال:"محدش له سيرة في أي مكان غير الفيلم المنحل ورأيه بعد مشاهدة الفيلم المنحل، والفيلم حائز على نسبة المشاهدة الأولى في العالم العربي، وضمن قائمة أكثر عشر أفلام مشاهدة في أمريكا وأوروبا.. واضح إن المنحلين كتروا قوي في الزمن ده، ربنا يزيد ويبارك".