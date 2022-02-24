باحث سياسي : اعتقد البعض ان اوكرانيا قادرة على مواجهة روسيا بفضل دعمها..ولكن الواقع مخيب للامال

/681580/باحث-سياسي--اعتقد-البعض-ان-اوكرانيا-قادرة-على-مواجهة-روسيا-بفضل-دعمهاولكن-الواقع-مخيب-للامال

قال احمد عليبه الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، ان البعض كان يعتقد ان اوكرانيا كانت قادرة للرد على الجيش الروسي، بفضل الدعم الخارجي الذي تلقته من الولايات المتحدة وحلف الناتو لكنه انكشف تماما امام قدرات الجيش الروسي ، والحاصل على ارض الواقع مختلف تماما عن تنبؤات البعض، غير ذلك نحن في اول يوم من الحرب ولا نعرف الى ماذا تمتد ،وهل سيصمد الجيش الاوكراني امام الغزو الروسي ام لا، وان كانت المؤشرات الاولية حتى الان مخيبة للامال ، فى ظل الكلمات والتصريحات الرنانة التى سبقت االحرب ، وباستعداد اوكرانيا وتدريب القوات وتجهيز الدفاعات ، التى اعطت اشارة بان اوكرانيا ستكون ليست لقمة صائغة لروسيا ، ولكن مع الاسف الواقع فرض نفسه ولم نجد اى رد فعل من الجيش الاوكراني.

دوت الخليج كما اضاف عليبه ببرنامج "حضرة المواطن" على القاهرة والناس ، ان الازمة الاكرانيه لها ارهاصات قديمة وازمات ممتدة، ومن الصعب التنبأ بما هو قادم، ولاشك ان هدف روسيا الان "كييف" والسيطرة عليها وعلى المطارات وبالتالى تبدا عمليات الانزال، غير ان الطيران الروسي لعب دورا هاما ومحوريا فى هذه الحرب بضرب مواقع عسكرية ودفاعات جوية من شانها شلت الجيش الاوكراني تماما، وبالتالى ميزان التسلح هنا لم يكن مؤثرا . اوكرانيا ساحة تدار فيها الحرب بين القوى الاقليمية كما اوضح عليبه، ان اوكرانيا ما هى ساحة تدار فيها الحرب والعدو الحقيقي لروسيا هى الولايات المتحدة ، وربما هذه الحرب تترجم حالة الصراع بين القوي الاقليمية وهيمنتها ،وبالتالى نعتبر اوكرانيا هنا هي الحلقة فى عملية شد الاطراف بين حلف الناتو وروسيا ، اما اوروبا فهي لم تكن تتوقع بحرب عالمية اخرى بعد الحرب العالمية الثانية ، وكانت حسابات حلف الناتو تعتقد ان روسيا تم وضعها امام الامر الواقع ولم تتخيل رد هذا الفعل.

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