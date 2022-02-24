حبس عاطل قام بسرقة نعش موتى بالغربية

قررت نيابة مركز بسيون حبس عاطل، 4 أيام، علي ذمة التحقيق، لإتهامه بسرقه نعش ومنضدة لتغسيل الموتى بمسجد محرم بالقضابة. وتعود أحداث الواقعة، عندما تمكنت وحدة مباحث مركز بسيون من ضبط عاطل لسرقته نعش وتربيزة تغسيل موتى خاصة بأحد المساجد .

وتلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطار من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمحاولة أحد الأشخاص، بسرقه نعش ومنضدة من أحد المساجد، بقرية القضابة بدائرة المركز. انتقلت قوة أمنيه من المباحث الجنائية، الي محل الواقعة، وباجراء التحريات الأولية، تبين قيام عاطل، بمحاولة سرقة نعش ومنضدة تغسيل الموتي، من مسجد محرم بالقضابة، وتم القبض علي المتهم وإقتيادة الي ديوان مركز شرطة بسيون. وحرر المحضر اللازم، وبعرضه علي النيابة العامة، أصدرت قرارها المتقدم بشأنه، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة، للوقوف علي ملابسات الواقعة.

حوادث الغربية

وعلى صعيد آخر، لقى عامل بشركة الغزل والنسيج مصرعه متأثرا بأصاباته فى حادث تصادم بقطار بمزلقان كفر العرب التابع لدائرة مركز سمنود . تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع شخص يدعى أحمد عبد الهادى عامل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، نتيجة أصطدامه بقطار بمزلقان كفر العرب .وعلى الفورانتقلت قوة من مباحث قسم مركز سمنود الى محل البلاغ، وتبين أن الحادث أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وأنه لقي مصرعه إثر إصابته بنزيف داخلى، ولا توجد شبهة جنائية. وتم نقل الجثة الى مستشفى سمنود لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة لاستكمال الاجراءات القانونية، بينما طالب أهالى المنطقة بضرورة الكشف عن المزلقانات العشوائية التى تتواجد بالمنطقة، مؤكدين أنها خطر يداهم الأسر.

وكانت أهالى سمنود قد تقدموا بشكاوى للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أفادت تضررهم من انتشار المزلقانات العشوائية بالمنطقة، مطالبين بسرعة التدخل لحل تلك الأزمة، وإيجاد الحلول اللازمة لانهاءها، موضحين أن الأهالى تعيش فى ذعر بسبب انتشار تلك المزلقانات، وتكرار حوادث القطارات نتيجة تواجد المزلقانات العشوائية بأشرطة السكة الحديد، مطالبين بسرعة تدخل المسؤلين لإدراك الأمر.