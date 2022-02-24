/681578/رغم-عدم-رضائهم-عن-أدائه-لجنة-تحكيم-الدوم-تعطي-المتسابق-محمد-فريد-فرصة-ثانية

شهدت الحلقة الرابعة من برنامج الدوم اليوم الخميس الموافق 24 من شهر فبراير، تعاطف لجنة تحكيم مسابقة التمثيل مع عدد كبير من المتاسبقين، واعطائهم فرصة ثانية رغم عدم رضائهم الكامل عن أداىهم.

دوت الخليج يرصد تعاطف لجنة تحكيم برنامج الدوم مع المتسابق محمد فريد

وكان بعض تعاطف لجنة التحكيم من نصيب للمتسابق محمد فريد، الذي اجتمعت اللجنة على توترهم، وعدم رضائهم الكامل عن أدائه، ناصحين له بالتدريب الجيد، لكن فاجئه الثلاثة بالضغط على الزر الاخضر، مما يعني موافقتهم عليه وإعطائه فرصة ثانية لإثبات تألقه، وسير مسيرته نحو الشهرة، ويكون حقق محمد فريد بذلك أولى خطواته في الألف ميل.

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لجنة تحكيم فقرة التمثيل

الجدير بالذكر أن لجنة تحكيم مسابقة التمثيل في الدوم، مكونة من نخبة في الفن وهم الفنانة المتألقة يسرا، والفنان عمرو يوسف والمخرج مروان حامد وهو الأكثر حدة بين لجنة التحكيم فهو دقيق الاختيار في الصاعدين المرحلة الثانية من برنامج الدوم.

وبدأ الحلقة هذه المرة بلجنة تحكيم التمثيل على عكس الفقرات السابقة التي كانت تبدأ بالتقديم التليفزيوني المكونة من لميس الحديدي ونجوي إبراهيم وجاسمين زكي.

يسرا تترقب عرض فيلم ليلة العيد

من ناحية اخرى، تترقب يسرا عرض فيلمها الجديد "ليلة العيد" اذ انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير أخر مشاهد العمل ودخل بعدها فى معسكر مغلق داخل أحد استوديوهات المونتاج بالمهندسين، محاولة لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم حول عدة قضايا واقعية تثار دائما فى مجتمعنا الحالى منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهر المرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب".

وتشارك يسرا في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «أحلام سعيدة» بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، نور محمود، نبيل نور الدين ومن تأليف هالة خليل و الإخراج لعمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب ويعد التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة في الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014، وشارك في بطولته كل من غادة عادل، ونيللي كريم، وعدد كبير من الفنانين.