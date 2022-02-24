/681575/خلي-الفقير-ياكل-مبادرة-صاحب-محل-خضروات-بـ-قنا-عم-صلاح-ببيع-بالقطعة-وسعادتى-فى-مساعدة-الغلابة

“خلى الفقير ياكل” شعار رفعه صاحب أحد المحال التجارية بمحافظة قنا، فكر فى مباردة حاول خلالها تحدى الظروف الاقتصادية التى يمر بها البعض، فكانت فكرته “البيع بالقطعة”، تيسيراً على الفقراء، انتشرت تلك المبادرة بين المواطنين، فكان لها صدى كبير.

قام موجه مادة العلوم بالتربية والتعليم بمحافظة المنيا، فور بلوغه سن المعاش، بالعمل بهذه المبادرة، محاولاً التيسير على الأسر الأكثر احتياجاً و قدم موقع “دوت الخليج” بثا مباشر من داخل محل لبيع الفاكهة والخضراوات بمدينة قنا، لنصحبكم فى رحلة بسيطة داخل هذا المكان.

“أنا ببيع الفاكهة في أطباق بالقطعة بسعر 5 جنيهات و10 جنيهات وهمى أساعد الناس الغلابة” هكذا قال صلاح عبدالعزيز، موجه عام علوم، لافتاً إلى عقب خروج علي المعاش قرر تكملة المسيرة بهذه المبادرة، لافتا أنه تعود علي العمل المجتمعى مما دفعه إلى تنفيذ تلك الفكرة.

مبادرة لمساعدة الفقراء داخل قنا

وأوضح “عبد العزيز” أن فكرة البيع بالقطعة داخل أطباق اقتبسها من أحد الأجانب الذين قاموا بزيارته، لافتاً إلى أنه قام باستحداثها من أجل خدمة الفقراء، فأضاف قائلاً: طوعت الفكرة لخدمة أبناء بلدى، وأقوم بتشكيل الأطباق لضمان إحتوائها على كافة الأصناف”، وطالب العم صلاح عبدالعزيز جميع بائعى الفاكهة في مراكز محافظة قنا تطبيق الفكرة من أجل مساعدة الذى ليس لديه القدرة علي الشراء بالكليو من الفواكه . وأشار صاحب مبادرة البيع بالقطعة إلى أنه ينوي تطبيق الفكرة على الخضراوات بسعر مبسط لتكوين وجبات السلطة وتشكيلة الخضراوات.

“بكون سعيد وأنا ببيع الأطباق دى.. والناس بتدعيلي" بابتسامته المعهودة استقبلنا “العم صلاح” داخل أروقة المحل التجارى الخاص به، مؤكداً على أنه يشعر بسعادة كبيرة عندما يسمع دعوات البسطاء له نتيجة هذه المبادرة، مشيراً إلى ضرورة الوقوف جنباً إلى جنب مع الجهات التنفيذية من أجل تخطى الأزمات الاقتصادية التى يعيشها البعض حاليا.

صاحب فكرة البيع بالقطعة حديث قنا

“أنا مش عايز حاجة من الدنيا غير دعوات الغلابة، وهبيع حتى لو من غير فلوس” بهذه الجملة اختتم عم صلاح حديثه معنا، مؤكداً أنه مستمر فى تطبيق فكرته لمساعدة البسطاء، والأسر الأكثر احتياجاً