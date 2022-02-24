/681573/بسبب-روعة-أدائه-ممدوح-سعد-يختطف-الأصوات-الثلاثة-من-لجنة-تحكيم-الدوم

استطاع المتسابق ممدوح سعد، أن يختطف أصوات لجنة التحكيم في مسابقة التمثيل، لبرنامج الدوم، رغم صعوبة الأجواء وصعوبة وقوفه أمام قامة مثل الفنانة يسرا والفنان عمرو يوسف والمخرج مروان حامد.

دوت الخليج يرصد أداء مبهر للمتسابق ممدوح سعد خلال برنامج الدوم

وكان أداء ممدوح سعد خلال برنامج الدوم، مبهر للغاية وأتقنه بشكل طبيعي، جعل لجنة التحكيم تضغط على الزر الاخضر دون تردد، حيث قدم دور باللهجة الصعيدية الجميلة والمضحكة.

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الحلقة الرابعة من الدوم تصدم لجنة التحكيم التمثيل

وكان قد أخفق عدد من المتاسبقين واحدٌ وراء الاخر، فلم ينجح الكثير في الحلقة وهو أمر ليس معتاد على البرنامج، كما أن الصعادين لم يجتمع على أدائهم جميع اعضاء لجنة التحكيم خاصة المخرج مروان حامد كانت معظم ادلائته بالرفض.

وشهدت الحلقة هذه المرة البداية بلجنة تحكيم التمثيل على عكس باقية الحلقات التي بدأت بفقرة التقديم التليفزيوني والمكونة من لميس الحديدي ونجوى إبراهيم وجاسمين زكي.

الجدير بالذكر أن برنامج الدوم يضم بأكثر من 200 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

جائزة برنامج الدوم

تمنح مسابقة برنامج "الدوم" فرصة لموهبة واحدة من كل فئة الفوز بالمفتاح الذهبي، للتأهل فورًا للمرحلة الثالثة من البرنامج.

ويتم تدريب المشتركين على يد أساتذة كبار ومتخصصين، حيث يكون الإشراف العام على قسم التمثيل للمخرج الكبير خالد جلال، بينما الإشراف العام على قسم التقديم التلفزيوني للخبيرة الإعلامية د. ميرفت أبو عوف، والإشراف العام على قسم الغناء للدكتور محمد أبو الخير.

مواعيد عرض برنامج الدوم

يذاع برنامج «الدوم» عبر قناة On في يومي الخميس والجمعه من كل أسبوع، ويقدمه كلا من نهى دوريش ويوسف عثمان، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر" .