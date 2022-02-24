برشلونة يدك شباك نابولي بثلاثية في الشوط الأول بالدوري الأوروبي

تقدم فريق برشلونة على حساب نابولي بنتيجة 2-1 خلال فعاليات الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2021-2022.

سجل أهداف المباراة كل من جوردي ألبا، فرينكي دي يونج وجيرارد بيكيه في الدقائق 8، 13، و45 على التوالي لصالح فريق برشلونة، بينما جاء هدف نابولي في الدقيقة 23 عن انسيني من ضربة جزاء.

واقترب برشلونة من عبور عقبة برشلونة بعد ثلاثية الشوط الأول بعدما انتهت مباراة نابولي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي، بالتعادل 1-1 على ملعب "كامب نو" يوم الخميس الماضي.

يخوض فريق برشلونة مباراة نابولي بمعنويات مرتفعة، بعد الرباعية التي أمطر بها شباك فالنسيا في المباراة التي جمعت الطرفين يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الإسباني، ليقفز إلي المركز الرابع برصيد 42 نقطة وبفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الخامس.

استعاد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، مدافعه المخضرم جيرارد بيكيه ضد نابولي في مباراة اليوم، بعد غيابه أمام فالنسيا بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ليدعم البارسا في الجانب الخلفي الثلاثي الدفاعي رونالد أراوخو وإريك جارسيا.

حراسة المرمى: ميريت. خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، كوليبالي، ماريو روي. خط الوسط الدفاعي: ديما، فابيان رويز. خط الوسط الهجومي: إنسيني، زيلينسكي، إيلماس. خط الهجوم: أوسيمين. البدلاء: أوسبينا، إيداشياك، خوان جيسوس، ميرتينز، بوليتانو، غلام، أوناس، بيتانيا، زانولي.

وجاء تشكيل برشلونة ضد نابولي كالتالي..

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، بيكيه، أراخو، ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: أداما تراوري، فيران توريس، أوباميانج.

البدلاء: نيتو، تيناس، ريكي بويج، ديمبلي، برايثوايت، نيكو جونزاليس، لوك دي يونج، مينجويزا، إريك جارسيا، جافي.

ويعول تشافي مدرب برشلونة، على القوة الضاربة الهجومية المكونة من أداما تراوري وإيميريك أوباميانج وفيران توريس وعثمان ديمبيلي، من أجل تحقيق الفوز على نابولي في ملعبه ووسط جماهيره من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من اليوروباليج.

ولم تشهد قائمة برشلونة ضد نابولي على تواجد الهولندي ممفيس ديباي والفرنسي كليمونت لينجليت رغم عودتهما للمران الجماعي اليومين الماضيين، خوفًا من المخاطرة بهما وتعرضهما لانتكاسة جديدة، وسيتم الاعتماد عليهما أمام أتلتيك بيلباو يوم الاحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الليجا.

في المقابل، يواجه فريق نابولي منافسه برشلونة، بعد تعثر محلي أمام كالياري بالتعادل 1-1 خارج أرضه، ليفقد نقطتين ثمينتين في مشوار الصراع على لقب الدوري الإيطالي الموسم الجاري، حيث يتساوى مع إنتر ميلان في مركز الوصافة برصيد 54 نقطة، لكن يتفوق النيراتزوري بفارق الأهداف، فيما يتصدر ميلان الترتيب برصيد 56 نقطة.

ويدير مباراة نابولي ضد برشلونة في إياب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي، الحكم الروسي سيرجي كاراسيف.

نابولي ضد برشلونة

نابولي ضد برشلونة

نابولي ضد برشلونة

نابولي ضد برشلونة