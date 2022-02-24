/681570/متسابقي-برنامج-الدوم-يصدمون-لجنة-التحكيم-بأدائهم-خفق-العديد

بدأت الحلقة الرابعة لبرنامج الدوم، على عكس باقية الحلقات التي تم عرضها، بلجنة تحكيم مسابقة التمثيل والتي تكونت من الفنانة يسرا والفنان عمرو يوسف والمخرج مروان حامد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ماسبقة التمثيل في برنامج الدوم

وبدأت المواهب التمثيلية تصعد إلى خشبة المسرح، نجح في البداية متسابقين فقط، وبعدها بدأ أمل لجنة الحكام ينتهي بعد أن أخفق عدد من المتاسبقين واحدٌ وراء الاخر، فلم ينجح الكثير في الحلقة وهو أمر ليس معتاد على البرنامج، كما أن الصعادين لم يجتمع على أدائهم جميع اعضاء لجنة التحكيم خاصة المخرج مروان حامد كانت معظم ادلائته بالرفض.

هو برنامج يهدف لخدمة المجتمع، وبرنامج الدوم بالتعاون بين وزارة الثقافه ووزارة الشباب والرياضة، وهو برنامج مصري 100%، ويشمل البرنامج الـ27 محافظة وتابع لمجموعة المتحدة، والبرنامج يشمل اكتشاف مواهب الفنون والثقافة والرياضة. وقد تم بناء الدوم في 1000 ساعة عمل، بمجهود حوالي 500 فني في جهود مستمرة دون توقف، وكان أبرز الحاضرين في الفقرة الإفتتاحية للبرنامج عدد من نجوم الفن والإعلام منهم: لميس الحديدي، هاله صدقي، أشرف ذكي، ليلي علوي، الهام شاهين، طارق العريان، يوسف الشريف، كريم عبد العزيز، يسرا، شريف منير، حميد الشاعري، امير كرارة، وهو برنامج مصري بإيادي مصرية 100%.

لجان تحكيم برنامج الدوم

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج يعتمد على 3 فقرات لكل منهما لجنة تحكيم مختلفة عن الاخرى، وهما «التقديم، والغناء، والتمثيل»، لجنة تحكيم فقرة الغناء، تعد من أكثر اللجان التي كانت متساهلة مع المتسابقين في الحلقة الأولى بينما وتكونت من «حميد الشاعري، الملحن عمر مصطفى، والمؤلف أمير طعيمة».

أما عن لجنة تحكيم فقرة التقديم والإذاعة، فكانت الاكثر حدة والتي تكونت من الإعلامية لميس الحديدي ونجوى إبراهيم وياسمين زكي.

مواعيد عرض برنامج الدوم

يذاع برنامج «الدوم» عبر قناة On في يومي الخميس والجمعه من كل أسبوع، ويقدمه كلا من نهى دوريش ويوسف عثمان، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر" .