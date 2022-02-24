/681569/خبيرة-علاقات-دولية-عقوبات-الاتحاد-الاوروبى-لم-تكن-بمقدار-الممارسات-الروسية

قالت الدكتورة سارة كيرة، خبيرة العلاقات الدولية، ان روسيا لديها القدرة على اتخاذ القرارات والاجراءات الجرئية، مشيرة الى ان طبيعة الاتحاد الاوروبى بكل مؤسساته تجعله بطيئا فى اتخاذ القرارات، مؤكدة على ان العقوبات التى اصدرها الاتحاد الأوروبى ليس بمقدار الاجراءات الجريئة التى قامت بيها روسيا وممارستها المتقدمة فى التغلغل داخل اوكرانيا.

دوت الخليج

وأوضحت الدكتورة سارة كيرة، عبر لقائها على برنامج النقاش المذاع على قناة فرانس 24، ان روسيا لديها رؤية منذ 2014 وهى أنها متطوقة بقوات الناتو وبسياسات الدفاع المشتركة لاوروبا على كل حدودها، موضحة ان روسيا تعد جغرافيا أكبر من قارة أوروبا. كما أكدت على ان روسيا بدأت بضم القرم من اجل ضمان مخرجها على البحر الأسود.

خبيرة علاقات دولية: العقوبات التى اصدارها الاتحاد الاوروبى لم تكن بمقدار الممارسات الروسية

وأكدت على ان التحركات السريعة التى أتخذتها روسيا بالفعل تأتى فى اطار مخاوفها من بدء اوكرانيا فى اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام للاتحاد الأوروبى والناتو، مضيفة ان الاتحاد الاوروبى قد اكتفى بعقوبات مالية على روسيا.

موقف العرب من الأزمة الاوكرانية-الروسية

وأكدت على ان الدول العربية تتخذ موقف حيادي فى الأزمة بين اوكرانيا وروسيا، مشيرة الى انه يمكن للعرب الاستفادة من هذا الموقف الحيادى فى الملفات الهامة للعرب. كما اشارت الى دولة السعودية كونها المتحكمة فى سوق النفط العالمى والتى بشراكتها فى الأوبك مع روسيا كانت قادرة على تهميش الجانب الأمريكى ، مضيفة ان روسيا تستفيد من مواقف بايدن العدائية تجاه العرب.

واشارت الى ان الدول العربية عليها ان تعمل على فتح حوار ونقاش مع الدول الاوروبية حول ملفات عديدة هامة بالنسبة للعرب، مؤكدة على ان تلك الازمة يمكن ان تكون ورقة تبادل للمصالح المشتركة بين الدول العربية والاوربية، ولكن يجب اتخاذ هذه الخطوة قبل الحديث عن امداد بغاز ونفط.

الأزمة الروسية-الأوكرانية

وجدير بالذكر ان الرئيس الروسي بوتين كان قد اعلن فجر اليوم الخميس عن إطلاق عملية روسية عسكرية خاصة في منطقة دونباس، وتهدف روسيا من خلال تلك العملية الى نزح سلاح حكومة كييف، ومن ثم بدأت الانفجارات فى اماكن مختلفة داخل أوكرانيا. كما علق الجانب الغربى على ما قامت بيه روسيا اليوم بانه "غزو شامل" وانتهاك للسيادة الأوكرانية.