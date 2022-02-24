/681564/بالفيديو-خالد-الجندى-نؤمن-برحلة-الإسراء-والمعراج-إيمانا-يقينيا

قال الشيخ خالد الجندى، عضو مجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسراء والمعراج رحلتين، إلا أن الأمة كلها أجمعت على إنها رحلة واحدة، ونؤمن بهما إيمانا يقينياوهذا جزء من العقيدة ونؤمن أنها أحد معجزات الله، لافتا إلى أن هناك الله معارج كثيرة وليس معراج واحد، ومن يفهم غير ذلك لم يفهم القرآن الكريم فى قول الله تعالى: "لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ * مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ".

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وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ربنا عنده معارج كثيرة تقدر تطلع بها، منها باب الصدقة أو الدعاء أو بر الوالدين، أو الكلمة الطيبة، والعمل الصالح، هو المعراج إلى الله، ويرفع الدعاء".

بالفيديو.. خالد الجندى: نؤمن برحلة الإسراء والمعراج إيمانا يقينيا

واستكمل عضو مجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، من ينكر المعراج ينكر عروج الملائكة، طيب يجادلك ويقولك ده ملك وده بشر، نقول له من الذى جعل الملائكة تعرج، الله سبحانه وبالتالى هو القادر على كل شئ، فمعجزة المعراج أسهل معجزة يؤمن بها لأنها مذكورة فى القرآن الكريم".