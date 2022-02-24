/681563/وكيل-تضامن-اسماعيلية-توزيع-1000-طن-لحوم-صكوك-الأوقاف-لمستحقى-الدعم-اليوم

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الاسماعيلية، أنه تم تسليم لحوم الصكوك لأكثر من 1000 أسرة بنطاق المحافظة من مستحقي الدعم، موضحةً أنه تم الأمر بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى ومديرية الأوقاف تحت إشراف اللواء شريف فهمى محافظ الإسماعيلية، لضمان رعاية الأسر الأولى بالرعاية.

وأكدت مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالاسماعيلية، أن المديرية قامت بحصر للأسر المستحقة للدعم، موضحةً أن هناك دفعات أخرى سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشرةً إلى ان الأمر يتم وفق معايير معلنة من قبل أجهزة الدولة التنفيذية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدةً أن المديرية مازالت مستمرة فى حصر الأسر خاصة قاطنى القرى الأكثر احتياجاً والمناطق النائية، موضحةً أن يتم إعداد التقارير اللازمة حيال الأمر لعرضها أولا بأول والوقوف على ما يتم تنفيذه بهذا الأمر.

وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، إلى وجود مراحل من مبادرة “الصكوك” والتى تتم تحت اشراف وزارة الأوقاف، لافتةً إلى وجود لجان لرصد الحالات المستحقة وادراجها ضمن كشوف المديرية تمهيداً للقيام بتسليمهم لحوم الصكوك فى المراحل القادمة من المبادرة.

وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، استعدادها مبكرًا لشهر رمضان المبارك، عبر مضاعفة كمية لحوم صكوك الإطعام إلى (200 طن) ل٢٠٠ ألف أسرة من الأولى بالرعاية، على أن يتم توزيعها على كافة محافظات الجمهورية بالتنسيق بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى لضمن وصول الدعم لمن يستحق، كما أعلنت وزارة الأوقاف أيضاً أنها ستنظم حملة صيانة وفرش وتعقيم واسعة للمساجد قبل حلول الشهر الكريم.

تعليق الأزهر على حديث الإسراء والمعراج

هذا وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن رحلتي الإسراء والمعراج من مُعجزات سيدنا رسول الله ﷺ المُتواترة، الثَّابتة بنصِّ القرآن الكريم في سُورتي «الإسراء» و«النَّجم»، وبأحاديث السُّنة النَّبوية المُطهّرة في الصّحيحين والسُّنن والمسانيد ودواوين ومصنَّفات السُّنة، والتي انعقد على ثبوت أدلّتها ووقوع أحداثها إجماعُ المُسلمين في كلِّ العُصور، بما لا يَدع مجالًا لتشكيك طاعِن، أو تحريف مُرجِف.

وشدد على أن كلُّ ما ورد في القُرآن الكريم وسنّة سيّدنا النّبي ﷺ الثّابتة من المُسلّمات التي لا يُقبل الخوض فيها مُطلقًا، ولا يُقبل تفصيل أحكامها وبيان فِقهها من غير المُتخصّصين؛ سيّما إذا كانوا من مُروجِي الأفكار والتَّوجُّهات المُتطرّفة، التي تفتعل الأزمات، وتُثير الفِتن، وتفتقر إلى أبسط معايير العلم والمِهنيّة والمِصداقيّة، وتستثمر الأحداث والمُناسبات في النَّيل من المُقدَّسات الدّينيّة، والطّعن في الثّوابت الإسلاميّة بصورة مُتكرِّرة مُمنهجة.