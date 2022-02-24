/681562/الارصاد-الجوية-تعلن-عن-استقرار-الأحوال-الجوية-حتى-هذه-المدة

تحدث الدكتور محمود شاهين، وكيل مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، عن تفاصيل حالة الطقس خلال اليام القادمة وذلك بعد ان سادت حالة من الاستقررا والهدوء في الجو على عكس الاسبوع الماضي .

دوت الخليج وتابع شاهين خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم، منوها انه خلال الـ 48 ساعة القادمة، ستكون الأجواء مستقرة وذلك اعتبار من الغد. الارصاد الجوية تعلن عن استقرار الأحوال الجوية حتى هذه المدة وعن امكانية سقوط الامطار قال محمود شاهين أنه ما زال هناك فرص لسقوط الأمطار بالاضافة إلى خفض في درجات الحرارة، خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري، موضحا أن الانخفاض سيتمثل في درجتين. ونوه الدكتور محمود شاهين أنه من الممكن أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، مبينا حدتها والتي ستكون ما بين خفيفه أو متوسطة,\

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