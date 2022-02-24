سكرتير نقابة الموسيقيين: «حمو بيكا معندوش مستندات.. واللي بيحصل إساءة لينا»

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تحدث أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية عن تصريحات حمو بيكا المثيرة للجدل بشأن اتهامه له باتخاذ رشوة لعمل تصريحات غناء لمطربي المهرجانات الشعبية.

دوت الخليج يرصد تعليق سكرتير نقابة المهن الموسيقية عن الفنان حمو بيكا

وقال أحمد رمضان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ET بالعربي: سكرتير النقابة:«االي بيحصل من المدعو حمو بيكا عاري تماما من الصحة، واكرر لا يملك مستند واحد على صحة ما يقول، واتخذنا كافة الاجراءات القانونية، ومن أمن العقوبة أساء الأدب، واللي احنا بنتعرضله ده قمة الاساءة».

وكان قد قال أحمد رمضان في وقت سابق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة» الذي تقدمه الإعلامية إنجي، عبر قناة etc: «مش هسيب حقي من حمو بيكا مهما كان».

اتهامات حمو بيكا لاحمد رمضان

الجدير بالذكر أنه اتهم حمو بيكا خلال مكالمة مسربة تداولها رواد السوشيال ميديا، أحمد رمضان بالتزوير والرشوة، فقال: "أ. ر طالع في فيديو بيقول عنبة مقدم ورق مزور وشهادة جيش مزورة، وبعدها بأسبوع إداله كارنيه النقابة، ومعايا فيديو وصور وهو متصور في مكتبه وبيديله الكارنيه".

وتابع: "معايا نور التوت عايزين يدفعوه 20 ألفًا، وتيخا دافع 20 ألفًا.. إسلام على دافع الفلوس أول ما أخد الكارنيه قاللي أنا رايح أدفع للنقابة 15 ألف جنيه، وعاوزينه يجدد تاني يدفع 15 ألف جنيه تاني، وما أخدش إيصال بالفلوس اللي دفعها".

حمو بيكا يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحمد رمضان

وتقدم حمو بيكا ببلاغ للنائب العام ضد أعضاء نقابة المهن الموسيقية يتهمهم بالرشوة، مؤكدا على أنه لديه كافة الأدلة والمستندات اللازمة لإثبات اتهاماته، وكشف خلال البلاغ اسماء المتهمين بتقاضيهم رشوة من بعض مطربي المهرجانات.

أزمة حمو بيكا وحلمي عبد الباقي

ولنفس السبب نشب خلاف قوي بين مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا وعضو مجلس نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي، بعد أن تقدم الاخير ببلاغ ضد حمو بيكا أوضح به أن الأخير قام باتهامه بأخذ رشوة وتذوير أوراق رسمية، وعلق حمو بيكا على الأمر من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز عبر برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية mbc مصر، فقال: «أستاذ حلمي على دماغي ومفيش بيننا أي مشكلة ومفيش كلام متوجه له والمرة الجاية هقول الأسامي اللي عملت معايا كدا عن طريق مستندات وأوراق».

وتابع: «أنا محددتش حد من مجلس نقابة الموسيقيين، وأنا قابلت أستاذ حلمي عبد الباقي في دبي وهو إنسان محترم وأنا مشكلتي مع ناس معينة، وعايز أقعد مع الفنان هاني شاكر».