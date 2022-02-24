دبلوماسي أوكراني: كييف ترغب في إجراء حوار دبلوماسي مع روسيا.. فيديو

قال بوهدان هورفات، دبلوماسي في السفارة الأوكرانية بالقاهرة، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا بدأت من قبل موسكو بهدف احتلال أوكرانيا على غرار ما حدث في القرون الأربعة الماضية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «بدون حظر» على قناة صدى البلد «أوكرانيا تمتلك تاريخ والغزو الروسي ليس مفاجئا للشعب الأوكراني الجاهز للنضال والدفاع عن الوطن»، مشيرا إلى أن القوات الروسية تغزو أوكرانيا من كافة الاتجاهات.

وأكد عدم وجود أي قوات أجنبية داخل أوكرانيا قائلا «كل الدعم الأوروبي والأمريكي، يأتي في صورة دعم سياسي وإنساني واقتصادي»، مشيرا إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وأضاف «بشكل طبيعي توجد حالة من القلق في الشارع الأوكراني جراء الحرب»، مردفا «ندافع عن أراضينا وجاهزون للحوار ونسعى للحل السياسي والدبلوماسي».

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