محلل سياسي: الغرب لن يدافع عن أوكرانيا في حربها مع روسيا لعدم...

قال عبد المسيح الشامي، محلل سياسي، إن سيناريو المواجهة العسكرية بين الدول الأوروبية وروسيا غير وارد على إثر توغل موسكو في أوكرانيا.

وتابع خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج «بدون حظر»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد مجدي، على قناة صدى البلد، أن المستشار الألماني أعلن أن بلاده لن ترسل إلى قوات لأوكرانيا.

ولفت عبد المسيح الشامي، محلل سياسي، إلى أن الأمر محصور في فرض عقوبات قاسية على روسيا، وستكون عقوبات على الاتحاد الأوروبي نفسه لأنه يعتمد على الغاز الروسي.

واستطرد عبد المسيح الشامي، محلل سياسي، أن الدول الأوروبية ليست معنية بالدفاع عن أوكرانيا، لأنها ليست عضوًا بالاتحاد الأوروبي أو في حلف شمال الأطلسي.

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