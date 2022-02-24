طالب مصري في أوكرانيا: «عايشين في رعب وعايزين نرجع بلدنا»

قال أحمد متولي، طالب مصري في جامعة خاركوف الأوكرانية، إن الأمور كانت مستقرة في أوكرانيا حتى فجر اليوم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «بدون حظر» على قناة صدى البلد «استيقظنا على صوت قنابل ومتفجرات صباح اليوم، لنجد القصف في كافة مكان بالمدينة»، مشيرا إلى أن القوات الروسية رفعت الأعلام الروسية بمناطق عدة في مدينة خاركوف.

وأضاف «إحنا في حالة رعب، عايزين نرجع مصر، الجامعة أوقفت الدراسة»، مشيرا إلى أن مدينة خاركوف تضم طلابا من كافة الجنسيات.

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