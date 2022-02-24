عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة وسرعة الرياح تصل لهذا القدر

جدة - نرمين السيد - وشهدت البلاد طقس مائل للبرودة نهارا ومن المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء خلال ساعات الليل.

كما نشطت رياح قوية تراوحت سرعتها بين 40 إلى 50 كم فى الساعة على القاهرة الكبرى ومناطق عدة، وكانت مثيرة للأتربة والرمال أحيانا خاصة على الطرق المكشوفة والصحراوية.

كما تسقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد من السواحل الشمالية والوجه البحرى حتى القاهرة الكبرى، وامتدت فرص سقوط الأمطار إلى شمال الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تزداد كميات الأمطار المتساقطة على الأجزاء الشرقية للبلاد مثل مدن دمياط وبورسعيد ورفح والعريش وشمال ووسط سيناء، بالإضافة إلى شرق القاهرة الكبرى.

كما تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية تستمر حتى غد الجمعة، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة الذى تزيد الرياح النشطة من الشعور به وببرودة الطقس.

ومن المتوقع أن تصل سرعتها إلى 50 كم فى الساعة، ما يؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وترتفع الأمواج إلى 4 أمتار فوق سطح البحر.