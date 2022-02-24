/681556/نادية-عمارة-تغادر-المستشفى-بعد-استقرار-حالتها-الصحية
أعلنت مصادر مقربة من الداعية الإسلامية الدكتورة نادية عمارة مقدمة برنامج قلوب عامرة على شبكة قنوات أون، مغادرتها المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية.
دوت الخليج
وأوضحت المصادر، أن الأطباء نصحوا نادية عمارة باستكمال العلاج في المنزل بعد استقرار حالتها الصحية، شريطة الالتزام بالعلاج.
مواصلة تقديم حلقات نادية عمار في تفسير القرآن الكريم
وأشارت المصادر إلى أن نادية عمارة ستعود لمواصلة تقديم حلقاتها في تفسير القرآن الكريم واستقبال أسئلة المشاهدين والمتابعين في القريب العاجل، بعد تماثلها للشفاء.
نادية عمارة تغادر المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية
وتعرضت الإعلامية والداعية الإسلامية نادية عمارة معدة ومقدمة برنامج قلوب عامرة بمجموعة شبكة قنوات أون، لوعكة صحية في ال١٥ من فبراير الجاري، ترتب على إثرها نقلها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.
وأكدت مصادر مقربة من الداعية الإسلامية أنها عانت خلال الفترة الماضية من مضاعفات جسدية متكررة، لكنها تحاملت على نفسها لمواصلة تقديم برنامجها ونتيجة التحامل على صحتها تعرضت لانتكاسة صحية ترتب عليها نقلها إلى إحدى المستشفيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادية عمارة تغادر المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.