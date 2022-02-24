/681554/لن-نصمت-ضد-دولة-نووية-جو-بايدن-يكشف-موقف-القوات-الأمريكية-من-الحرب-في-أوكرانيا

قال الرئيس الامريكي جو بايدن انه لا يعرف كيف يفكر الرئيس فلاديمير بوتن، مزيدا أن سيكون هناك عقوبات بشكل منظم ومنسق مع الدول الاخرى، لافتا إلى ان الشعب الروسي أيضا يعرف ويعي ما قام به بوتين جيدا.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم ععقده منذ قليل على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، منوها أنه لا يجب ان يصمت العالم لانه عندما تتحرك دولة نووية وتهاحم على أخرى يجب أن يتحرك العالم .

ونوه الرئيس الامريكي جو بايدن أنه يجب ان يكون هناك اتخذا تدابير من اجل وقف ازمة ارتفاع الطاقةن لان ما فعله بوتين مؤكدا أنه سيدخل العالم نفق مظلم، لذلك سيكون هماك فرض عقوبات والعمل على تجميد الاصول المملوكة لروسيا بأمريكا.

جو بايدن يكشف موقف القوات الأمريكية من الحرب في أوكرانيا

وأعلن بايدن انه سيكون هناك قمة من المتوقع عقدها وستتكون من 30 عاما من أجل بحث وتوحيد التعاون ضد روسيا.

واختتم الرئيس الامريكي حديثه قائلا:" قواتنا مش هتدخل حرب في أوكرانيا".