/681553/بإطلالة-بيضاء-روجينا-تلفت-أنظار-الجمهور-في-أحدث-ظهور-لها

أطلت الفنانة المتألقة روجينا، زوجة الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثلية، بإطلالة أنيقة للغاية، برزت من خلالها أنوثتها ورقتها التي لطالما ابهرتنا بها.

دوت الخليجيرصد أحدث إطلالات روجينا عبر موقع انستجرام

وظهرت الفنانة روجينا في مجموعة صور نشرتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ببدلة بيضاء فقط، وهي عبارة عن بنطلون وجاكت وتيشيرت، وحرصت روجينا في إطلالتها على ربط شعرها مع وضع مكياج بسيط أبرز رقة ملامحها.

أما عن الاكسسوارات فأكثرت روجينا منها، إذ ارتدت ساعة يد، ومجموعة خواتم، وعقد فضي رقيق حول عنقها.

روجينا تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل كيد حريم

من ناحية أخرى، تستعد روجينا لخوض السباق الرمضاني 2022 بمسلسل خليجي مصري بعنوان «كيد حريم»، يجمع بين اللهجة المصرية والسعودية، وهو إنتاج مصري خليجي مشترك، تأليف مهند البلوشي، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج عادل اليحيى.

دور روجينا في مسلسل كيد حريم

وتجسد روجينا من خلال الأحداث دور أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عاما (يؤدي دوره الممثل الكويتي عبد الله الإمام)، وفي البداية ترفض الزواج منه من أجل أولادها، لكنه يقنعها بحبه وبأنه انتظرها سنوات طويلة بدون زواج إلى أن توفي زوجها، فتوافق في النهاية وتبدأ المواقف الكوميدية في حياتهما.

وتصبح روجينا بعد ذلك زوجة الأب لهدى (الممثلة السعودية خلود محمد)، وتتصف علاقتهما بكيمياء خاصة وتسودها "الإفيهات"، لإنها الوحيدة التي تتكلم معها بلهجة مصرية، وروجينا تناديها دائما بالفاشلة، وتكون أيضا زوجة الأب بالنسبة للممثل الكويتي محمد الحداد، المتزوج ضمن الأحداث من الفنانة هنادي الكندري، ويحاول مع أختيه عمل مكائد لها.

روجينا في مربع برمودا

من جانبه، شاركت الفنانة روجينا في بطولة فيلم مربع برمودة وهو من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت ومن بطولة مصطفى خاطر، هنا شيحا، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، محمد جمعة وعايدة رياض ودينا ونهى رأفت.

وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين كما ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من الكوميديا.