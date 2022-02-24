/681550/جو-بايدن-عدوان-روسيا-على-أوكرانيا-لن-يدوم-والعقوبات-ستقيد-روسيا-لانتهاكها-مباديء-السلام

أدلى الرئيس جو بايدن بتصريحات هامة خلال مؤتمر صحفي هام، تم عقده على خلفية شن روسيا حرب على أوكرانيا، حيث أكد أنه سيتم فرض عقوبات مدمرة للاقتصاد الروسي والتي حيث تجميد اموال البنوك والاصول الروسية والتي تقدر بالمليارات.

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وتابع الرئيس الامريكي خلال المؤتمر الصحفي قائلا:" الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقوم باتخاذ الاجراءات من أجل العمل على وقف ارتفاع أسعار الطاقة والحفاظ على إمداداتها،معلنا عن الدفع بقوات أمريكية إضافية إلى ألمانيا".

جو بايدن: عدوان روسيا على أوكرانيا لن يدوم.. والعقوبات ستقيد روسيا لانتهاكها مباديء السلام

وأكمل الرئيس الامريكي جو بايدن حديثه مستطردا:" لن تنخرط قواتنا بأي عمل عسكرى فى أوكرانيا.. حيث انه لن يكون هناك احتكاكات بين القوات الروسية والامريكية بل ستكون التحركات لحفظ الامن فقط".

وأوضح الرئيس جو بايدن أن العقوبات ستشمل البنوك والمصلرف الروسية والتي تستهدف ما يقرب من 4 مصارف.

واستطرد:" لن تدوم ما شنته روسيا من عداء على أوكرانيا .. وبوتين انتهك مباديء السلام العالمي لذلك العقوبات ستأتي متتابعة على مستوى الايام القادمة كرد فعل على ما تم اتخاذه ".

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع السيد/ طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، والسيد/ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والسيد/ رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى.

رئيس الوزراء يلتقى محافظ البنك المركزى لمتابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية

و استهدف الاجتماع متابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية، وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث تم الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، خاصة المنتجات البترولية والسلع الغذائية، بما يسهم فى توافرها بالأسواق، وتخطى هذه الأزمة العالمية.

الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية.. ومدبولى: تنسيق دائم ومستمر بين الحكومة والبنك المركزى

وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزى، وهو ما أسهم فى تخطى أزمات وتحديات سابقة، موجها الشكر لمسئولى البنك المركزى على التعاون المستمر لتحقيق خطط الدولة المصرية فى التنمية.