/681548/جو-بايدن-هجوم-دولة-نووية-مثل-روسيا-على-اوكرانيا-يتطلب-تحرك-العالم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن روسيا قامت بالتخطيط من أجل الهجوم على أوكرانيا، موضحا أن الرئيس بوتين قام بحشد اكثر من 150 الف جندي على الحدود مع أوكرانيا.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي منوها انه تم القيام بالعمل مع الشركاء والحلفاء، ونحن هنا نتحدث عن اهمية الحوار من اجل تفادي النزاعات والاضرار التي قد تلحق بالانسانية ، مضيفا انه تم التحذير من هذا التدخل منذ فترة”.

وتابع انه عندما تقومن دوبة نووية بالهجوم على دولة اخرى يجب ان يتحرك العالم، منوها أن روسيا قامت بشن حملات سيبرانية على أوكرانيا وكان هناك ادعاءات مزيفة حول أوكرانيا شأن نيتها حول الغزو داخل روسيا، وهو امر غير صحيح.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع السيد/ طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، والسيد/ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والسيد/ رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى.

رئيس الوزراء يلتقى محافظ البنك المركزى لمتابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية

و استهدف الاجتماع متابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية، وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث تم الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، خاصة المنتجات البترولية والسلع الغذائية، بما يسهم فى توافرها بالأسواق، وتخطى هذه الأزمة العالمية.

الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية.. ومدبولى: تنسيق دائم ومستمر بين الحكومة والبنك المركزى

وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزى، وهو ما أسهم فى تخطى أزمات وتحديات سابقة، موجها الشكر لمسئولى البنك المركزى على التعاون المستمر لتحقيق خطط الدولة المصرية فى التنمية.