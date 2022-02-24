/681546/أمي-ماتت-بسببي-ونفسي-أرجع-للفن-تاني-أبرز-تصريحات-أحمد-عزمي-في-كلام-الناس

حل الفنان أحمد عزمي ضيف على برنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة mbc مصر في تمام الساعة السادسة في مساء اليوم الخميس.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات أحمد عزمي خلال برنامج كلام الناس

وتحدث الفنان أحمد عزمي خلال البرنامج عن تفاصيل أزمته التي مر بها خلال فترة سجنه، والظروف التي مر بها بعد وفاة شقيقه الأصغر، وكيف استعاد عافيته مرة أخرى، وكيف تعامل معه المنتجين وزملائه في الوسط الفني ذلك الوقت.

ابرز تصريحات أحمد عزمي مع ياسمين عز

- بعد 2011، بعد ثورة يناير، البلد كان فيها فوضة، عربيتي اتسرقت اكتر من مرة

- حمدي أخويا اتقتل، وكان واخد 13 طعنة، فحسيت إن مصر مبقتش بتاعتي.

- دخلت دوامة الكحل وكانت هي بداية المفسدة، واكتئاب وانفصال عن زوجتي.

- كان معايا ناس في عربيتي وطلع في العربية أقراص ترامادول.

- خدت حكم ٦ شهور سجن وخرجت على مصر وهي بتتولد من جديد تحت قيادة جميلة.

- بعد ما خرجت من السجن مبقتش عارف أواجه العالم، وبقيت بتفرج على الأعمال اللي بتتقدم وبقيت حاسس اني استحق فرصة تانية.

- نويت من جوايا أبدأ صفحة جديدة وربنا أكرمني بزوجة واستقريت.

- جالي دور في مسلسل الجماعة مع استاذ وحيد وبعدها مجدي الهواري مسلسل الشارع اللي ورانا.

-امي صدمتها الاولى كانت أخويا، والتانية فيا واخر لقاء بينا كانت بتقولي إنها راضية عليا.

-ظلمت نفسي وانا اللي خطيب نفسي في موضع الشبهات

-كنت حاسس ان وجودي وصمة عار لادم ابني وفكرت في وقت إني أنتحر.

-بوجه رسالة للاعلام المصري: أنا ابنكم وغلطت ونفسي أرجع تاني.

- منتجة عرضت عليا أجر مش مناسب وأما اعترضت قالتلي إحنا جايبينك عشان نرجعك تاني

-المنتجين كان عاملين حظر تجاهي

-آخر عمل ليا كان فيلم «الوعد»، وكان عليه اقبال جماهيري في 2015

-الناس بتقولي أن انت واحشني ونفسي أرجع تاني، بس فيه فكرة الناس وخداها عني مش عايزة تتغير.

أبرز المعلومات حول أحمد عزمي

الجدير بالذكر أن أحمد عزمي ممثل مصري، شارك في العديد من الأعمال الدرامية المصرية سواء مسلسلات أو أفلام سينمائية، من المسلسلات التي شارك بها العميل 1001 وعباس الأبيض في اليوم الأسود وأحلامك أوامر ويتربى في عزو. وفي السينما شارك في أفلام قبلات مسروقة والزمهلوية وجوبا.

وكان قد اتهم في 2012 في قضية استحواذ مواد مخدرة وأقراص ترامادول في سيارته، كما أنه أدمن الكحول بعد وفاة شقيقه الأصغر.