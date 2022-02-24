/681545/حماقي-يطرح-أغنيته-الجديدة-عجبي-من-رباعيات-صلاح-جاهين

نشر الفنان محمد حماقي منذ ساعات قليلة اليوم 24 فبراير أغنية جديدة له باسم "عجبي"، من خلال القناة الرسمية له على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكان سبق وأعلن عن صدور هذه الأغنية منذ أكثر من شهر كامل عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

دوت الخليج ترصد أغنية حماقي الجديد "عجبي" من رباعيات الراحل صلاح جاهين

اغنية محمد حماقي الجديدة عجبي

صدرت الأغنية الجديدة للفنان محمد حماقي "عجبي"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات الراحل صلاح جاهين، حيث قام بغناء رباعياته، وحصلت الأغنية في الساعات القليلة الماضية على أكثر من 66 ألف مساهدة، غير التعليقات التي تأتي من الجمهور عن ورقي الكلمات، وجمال الألحان مع صوته المحبوب للجمهور، ومن بينها من قالت:"حلوة اوي ياحماقي.. اخيرا سمعنا اغاني بكلمات راقية ومستوى عالي.. لحسن اللي بيكتبوا اغاني دلوقتي دول اي قافية وخلاص.. ياريت تكمل ف رباعيات جاهين و الابنودي والناس العظيمة دي.. عجبتني الفكرة اوي .. ملحوظة بسيطة.. ياريت ف التوزيع يكون الرتم اهدي من كدة شوية".

أغنية عجبي لمحمد حماقي

غنى حماقي كلمات الراحل صلاح جاهين تحت اسمم عجبي، التي كان يختم بها الراحل كل رباعياته، من ألحان توما موحمد حماقي، توزيع وميكساج توما.

كلمات أغنية عجبي للفنان محمد حماقي

مع إن كل الخلق من أصل طين

وكلهم بينزلوا مغمضين

بعد الدقايق والشهور والسنين

تلاقي ناس أشرار وناس طيبين

عجبي عليك.. عجبي عليك يا زمن

يا أبو البدع.. يا مبكّي عيني دماً

ازاي أنا اختار لروحي طريق

وأنا اللي داخل في الحياة مرغماً

سنين وفايتة عليا فوج بعد فوج

واحدة خدتني ابن والتانية زوج

والتالتة أب خدتني والرابعة إيه

إيه يعمل اللي بيحدفه موج لموج

عجبي عليك.. عجبي عليك يا زمن

يا أبو البدع.. يا مبكّي عيني دماً

ازاي أنا اختار لروحي طريق

وأنا اللي داخل في الحياة مرغماً

محمد حماقي على إنستجرام

شارك الفنان محمد حماقي متابعيه على موقع إنستجرام بنشره جزء من الأغنية الجديدة عجبي، وعلق علبها قائلًا:"عجبي عليك.. عجبي عليك يا زمن.. اسمعوا أغنية عجبي دلوقتي على يوتيوب وكل منصات الموسيقي".