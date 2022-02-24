/681544/أداما-تراوري-يقود-هجوم-برشلونة-لمواجهة-نابولي

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لناي برشلونة، تشكيلة فريقه لمواجهة نابولي، ضمن مباريات الإياب من دور الـ16 بالدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى برشلونة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نابولي للتأهل، للدور القادم، كما يريد نابولي الفوز على ملعبه ووسط جماهيره للصعود للدور القادم.

وانتهى لقاء الذهاب بنتيجة التعادل 1/1، على ملعب "كامب نو" في إسبانيا، لتكون تلك المواجهة في غاية الصعوبة بين الفريقين.

تشكيل برشلونة ضد نابولي

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، بيكيه، أراخو، ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: أداما تراوري، فيران توريس، أوباميانج.

البدلاء: نيتو، تيناس، ريكي بويج، ديمبلي، برايثوايت، نيكو جونزاليس، لوك دي يونج، مينجويزا، إريك جارسيا، جافي.

تاريخ مواجهات برشلونة ونابولي قبل مباراة اليوم

ويستعد فريق برشلونة مباراته اليوم أمام نظيرة نابولي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات دوري ابطال اوروبا.

التقي الفريقين فى 3 مواجهاتت، نجح الفريق الكتالوني في الفوز بمباراة، بينما خيم التعادل بينهم على مباراتين، ولم يسبق الفريق الإيطالي أن حقق الفوز أمام البارسا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي اليوم

وستذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium، في تمام العاشرة مساءاً.

التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة برشلونة ونابولي بالدوري الأوروبي

انتهت أحداث المباراة بين برشلونة ونابولي، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، في لقاء ذهاب دور الخروج من بطولة الدوري الأوروبي، والتي تحتضنها الأراضي الإسبانية على ملعب كامب نو .

سجل بيوتر زيلينيسكي هدف الشوط الأول الوحيد لصالح نابولي، في الدقيقة الـ 29 من عمر اللقاء، من خلال إيلجيف إيلماس مر بشكل رائع من جهة اليمين ثم مرر كرة إلى بيتور زيلينسكي المتمركز داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أبعدها شتيجين من يسار مرماه فعادت له مرة أخرى فسدد كرة سكنت أعلى يسار المرمى.

ف العالم الموازي برشلونه ينجلد في ليالي الخميس https://t.co/2tYYWoYv09 — H505 (@_H505__) February 17, 2022

عاد فيران توريس بهدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة التاسعة والخمسون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

حاول برشلونة طوال أحداث الشوط الثاني بعد تعديل النتيجة بالتعادل، أن يسجل هدف الفوز في اللقاء، ولكن الحظ لم يحالف الفريق الكتلوني.