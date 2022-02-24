أبرز ما جاء في مران الزمالك بالمغرب استعداداً للوداد

/681540/أبرز-ما-جاء-في-مران-الزمالك-بالمغرب-استعدادا-للوداد

خاض الزمالك تدريباته منذ قليل على ملعب "كهراما" بالمغرب، استعداداً لمواجهة الوداد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخصص كارتيرون فقرة بدنية قوية تحت قيادة الثنائي فيرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت، لرفع المعدل البدني قبل اللقاء الهام.

وشهدت التدريبات تنفيذ للبرنامج البدني الذي وضعه كارتيرون، من أجل الوصول إلى المستوى الذي يرغب فيه.

تدريبات فنية

كما شمل المران بعض الجمل التكتيكية، التي حفظها كارتيرون للاعبين، لتنفيذها أمام الوداد، وطالب المدرب الفرنسي، اللاعبين بتنفيذ تعليماته خلال اللقاء والإلتزام بها بشكل أمثل عن المباريات الأخيرة.

وخصص كارتيرون فقرة للاعبي الزمالك لشرح أهم مفاتيح لعب الفريق المغربي، ونقاط القوة والضعف، وكيفية سير المباراة حتى يعود الزمالك من المغرب بنتيجة إيجابية.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد، بعدما تعادل أول مبارتين أمام بترو أتليتكو وساجرادا، ليحصد نقطتين من مواجهتين يحتل بهما المركز الثالث.

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، وخلفه الوداد برصيد ثلاثة نقاط، ويقع ساجرادا في المركز الرابع والأخير ينقطة وحيده.

قائمة الزمالك لمواجهة الوداد المغربي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح _حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق. -حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف وسيف جعفر.

بعثة الزمالك بالمغرب

ويترأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفي هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.