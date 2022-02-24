بايدن: كل أموال روسيا فى أمريكا ستجمد وسنمنع أى استثمارات بموسكو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عقوبات جديدة ستكلف اقتصاد روسيا الكثير، متابعا: سنمنع أي استثمارات أمريكية في روسيا.
وأضاف الرئيس الأمريكى، خلال كلمته:سنقوم بحظر 4 مصارف روسية جديدة، موضحا أن روسيا روجت لمزاعمها لغزو أوكرانيا، وروسيا خططت لهجومها على أوكرانيا منذ فترة.
وتابع حو بايدن: أمرت بفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل الصادرات، مؤكدا أن كل الأموال الروسية في الولايات المتحدة ستجمد.
وقال الرئيس الأمريكي: سنفرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا وبنوكها، وسنقيد الصادرات التكنولوجية التي تصل إلى روسيا، موضحا أن هناك إجماع على تقييد قدرة روسيا على استخدام الدولار.
وتابع جو بايدن: سنضاعف آثار العقوبات على روسيا وسنخفف آثارها على الحلفاء.
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